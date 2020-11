Charla virtual: Tratarán el impulso de la Ley de Humedales

Organizada por Vecinos por los Humedales de Concepción del Uruguay, se desarrollará la 10º Charla de la Ronda de Encuentros virtuales, Campaña Conocer para Proteger, por ciudadanos mejor informados.

El próximo viernes 27 de noviembre se llevará a cabo el 10º Encuentro virtual a partir de las 19hs, el tema en esta ocasión será: Red Nacional de Humedales (Re.Na.Hu), Alianzas entre asambleas y la Ciencia digna, impulso de la Ley de Humedales desde los territorios.

La contextualización del encuentro estará a cargo de la Geógrafa, docente e investigadora, subdirectora del centro de Investigaciones Geográficas (IDHCS/UNLP) Patricia Pintos, y contará con la participación de:

Emilio Spataro, Técnico en gestión ambiental, Coordinador del Programa Bosques y Biodiversidad de Amigos de la Tierra.

Graciela Mónica Falivene, Arquitecta especialista en Planeamiento Urbano y Regional. Profesora titular de la cátedra de Planificación Urbanística de la UCU.

Victoria Dunda, Doctora especialista en Derecho Ambiental.

Eyal Weintraub, estudiante de Ciencias Políticas y fundador de Jóvenes por el Clima.

Cristina Tejedor, miembro de Vecinos por los Humedales del Rio Uruguay y de la Unión de Asambleas de Comunidades (UAC Litoral)

La plataforma usada para este encuentro será nuestro canal de YouTube Por los Humedales del Rio Uruguay: https://youtu.be/zshZTtxxeEc por lo que sugerimos se suscriban al mismo para recibir las notificaciones de ésta y próximas charlas.

Invitan a participar en la misma: Sociedad Argentina de Planificación Territorial Regional Litoral, INTA , Colegio de Arquitectos de la Provincia de Entre Ríos Regional Este, Facultad de Ciencia y Tecnología sede Concepción del Uruguay, Proyecto Valorización Humedales e Isla del Puerto, Facultad de Arquitectura y Urbanismo Universidad de Concepción del Uruguay, Club de Observadores de Aves, Aves Argentinas, Yacht Club Entrerriano C del U, Club Regatas Uruguay C del U, Dirección de Salud Ambiental Municipalidad de C del U, Facultad de Ciencias de la Salud. UNER. Asamblea Pachamama Uruguay. Asamblea Por el NO a los Agrotóxicos en San José y Colón – Asamblea del Perucho. Piuké. Fundación Vida Silvestre