Invitación a la 9º Charla de la Ronda de Encuentros virtuales, Campaña Conocer para Proteger, por ciudadanos mejor informados, organizada por Vecinos por los Humedales de Concepción del Uruguay.

El próximo viernes 13 de Noviembre se llevará a cabo el 9no Encuentro virtual a partir de las 19hs, el tema en esta ocasión será: Humedales Patagónicos. Donde la Vida se concentra. Convivencia y conflictos.

Los disertantes para esta charla serán:

Kini Roesler, Dr. en Biología (UBA). Investigador del CONICET. Coordinador Proyecto Macá Tobiano. Director científico de Aves Argentinas.

Mirta Carbajal, Licenciada en Ciencias Biológicas, Presidente de la Fundación Inalafquen.

Ale Yanniello, de Bariloche, de la Organizaciòn Piuké, miembro de la UAC.

La plataforma usada para este encuentro será nuestro canal de YouTube Por los Humedales del Rio Uruguay: https://youtu.be/zshZTtxxeEc Sugerimos se suscriban al mismo para recibir las notificaciones de ésta y próximas charlas.

Invitan a participar en la misma: Sociedad Argentina de Planificación Territorial Regional Litoral, INTA Ministerio de Agroindustria Presidencia de la Nación, Colegio de Arquitectos de la Provincia de Entre Ríos Regional Este, Facultad de Ciencia y Tecnología sede Concepción del Uruguay, Proyecto Valorización Humedales e Isla del Puerto, Facultad de Arquitectura y Urbanismo Universidad de Concepción del Uruguay, Club de Observadores de Aves, Aves Argentinas, Yacht Club Entrerriano C del U, Club Regatas Uruguay C del U, Sociedad Argentina de Planificación territorial, Dirección de Salud Ambiental Municipalidad de C del U, Fac. de Ciencias de la Salud UNER. Fundación Vida Silvestre. Asamblea Pachamama Uruguay. Asamblea Por el NO a los Agrotóxicos en San José y Colon – Asamblea del Perucho. Piuké. Fundación Inalafquen.