23 de noviembre: Día Internacional de La Palabra como vínculo de la humanidad

El Muse de la Palabra – Fundación Cesar Egido Serrano – Madrid – España. Invita a celebrar este día, reflexionado sobre el valor de la palabra, de nuestra palabra, valorizando nuestras expresiones para vincularnos más y mejor con el otro:

“Siempre que privilegiemos la palabra le daremos una oportunidad a la convivencia y a la paz”

EL MIEDO A LA PALABRA

A menudo vemos como algunos términos pasan a se propiedad de un determinado sector cultural, social, político o ideológico, y por ende desaparecen del léxico de quien piensa contrariamente a quien se apropia.

Esto me lleva a un primer interrogante. ¿No es el idioma una característica identificatoria del conjunto de quien lo habla?.. Si lo es como claramente se expresa cada vez que lo definimos, entonces ¿Porque nos permitimos nuestro empobrecimiento lingüístico? Pues en la medida que por no querer parecernos a nuestro oponente, o con quien nos diferencia el pensamiento, dejamos de utilizar vocablos, lo que logramos es empobrecer nuestro vocabulario, y ser cada vez más rudimentarios en nuestra expresión.

Una característica política Latino Americana, ha sido su inestabilidad (poco importa analizar en esta reflexión los motivos, el objetivo es otro). Democracias, Dictaduras (militares, civiles, cívico militares) se han alternado, cada una de las etapas han estados caracterizas por eslogan, definiciones taxativas que las han identificado. Cada vez que ocurre un cambio político vemos como cambian esas definiciones o eslogan y como muchas veces los términos que lo integraban pasan a desuso, como si quisieras borrar de nuestra historia una etapa con ello.

¿Temor al pasado? ¿Pretensión de borrar yerros si asumirlos? ¿ Que nos ocurre? ¿Miedo a qué? ¿Qué es lo que provoca miedo la palabra o quien la pronuncia? Del mismo modo pareciera que si un término lo utiliza una persona educada no lo puede utilizar quien tiene conocimientos más rudimentarios o si lo utiliza alguien con una postura ideológica digamos de derecha quien se identifica con la izquierda no lo puede hacer, y viceversa si fuera por temor quiere decir que tememos a lo diferente y que solo aceptamos lo igual.

Pareciera como que a través de nuestras palabras, buscamos marcar las diferencias sin aceptarlas, y que todo el tiempo quizás sin darnos cuentas, estamos temerosos de perder nuestra identidad.

Es tiempo creo yo de asumir la integridad lingüística sin temores y darle un uso en ese sentido a la palabra, el idioma es de todos en su conjunto y de nadie en particular.

Mi invitación a todos los escritores, a expresarse sin temores a la calificación, sin soberbia alguna, en manos de quien escribe esta la protección y promoción del idioma.

“No le temamos a la palabra y seremos ricos en conocimiento y libertad”

Elías Almada

Embajador del Día de la Palabra Fundación Cesar Egido Serrano