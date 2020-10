Vecino se queja del robo de placas en el Cementerio

No es la primera vez que este tipo de delitos se comete en el Cementerio de Concepción del Uruguay, donde desconocidos se apoderan de placas o floreros, para venderlos como metales a diferentes reducidores.

En los últimos días MP, se comunicó con la Redacción de 03442 para contar que fue a llevar flores a la tumba de un familiar y se encontró con la desagradable sorpresa de que delincuentes la habían arrancado las placas de bronce y dañado otra que quedó a mitad de ser robada.

“Me fui a quejar a los encargados, pero me encontré con la realidad de que son pocos para controlar semejante predio. Lamentablemente este tipo de hechos no solo tiene al ladrón, sino al que compra sabiendo de que se trata y lo comercializa como metal. Da bronca y no es el único caso”, señaló el damnificado, quien no radicó denuncia en sede policial.