SERGIO OSCAR ALEM Q.E.P.D (Casa Cevey)

SERGIO OSCAR ALEM Q.E.P.D
Falleció en ciudad el día 25 de octubre de 2020.- C.A.S.R.B.P.
Su esposa: FERNANDA CABRERA.- Sus hijos: CAMILA, VICTORIA Y NAZARENO.- Su Madre: NORA SATTO.- Sus hermanos: HUGO Y VALERIA, GUILLERMO Y GUADALUPE, ROMINA.- Sus sobrinos: EVA, LEANDRO, TOBIAS, CIPRIANO Y NILO.- Sus padres políticos: OMAR CABRERA Y ELBA CASTILLO y demás familiares participan su fallecimiento y sus restos serán cremados hoy lunes a las 15,30 horas.-
(NO SE EFECTUO VELATORIO DE ACUERDO AL DECRETO 297/2020, DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA).- “ATENCION QUE AGRADECEN” – CONCEPCION DEL URUGUAY, ENTRE RIOS 26 OCTUBRE DE 2020.- Servicio: PREVISION CASA CEVEY SRL – Ing. HENRY 596 – Teléfono 03442 427086
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