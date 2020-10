Se dispuso prisión preventiva para tres detenidos por narcomenudeo

Se resolvió mantener bajo prisión preventiva a tres de los siete detenidos tras el procedimiento conjunto por narcomenudeo, que realizaran Policía de Entre Ríos y Gendarmería Nacional, en Concepción del Uruguay. Respecto a los otros cuatro, recuperaron su libertad con diferentes reglas de conducta y continuarán ligados a la causa.

Esto se definió en audiencia realizada el pasado lunes en el Salón de Audiencias, ante la jueza de Garantías, Dra. Melisa María Ríos, a solicitud de la agente fiscal N° 1, doctora María G. Occhi, que lleva adelante la causa contra Oriana Brunilda Carro (22), Oscar Alberto Chivel (21), Lautaro Nicolás Chivel (24), Oscar Alberto Chivel (64), Luis Alberto Carro (51), Nelida Esther Cepeda (58) y

Laura Beatriz Barreto (51), todos representados por el defensor particular, doctor José Pedro Peluffo.

La Fiscalía dio detalles de la investigación por la cual se llega a tener información sobre la venta de estupefacientes que derivaron en los allanamientos y secuestros de drogas, arma, dinero en efectivos diferentes vehículos, entre otras cosas.

La doctora Occhi señaló que Oriana Brunilda Carro (22), Oscar Alberto Chivel (21), Lautaro Nicolás Chivel (24) tenían las sustancias estupefacientes, las fraccionaban y las comercializaban por sumas de dinero.

Por esta razón solicitó la prisión preventiva por el plazo de 90 días para los tres, mientras que el defensor señaló que en cuanto a Oriana Carro no hay elementos para sostener que ella haya comercializado estupefacientes, que no surge de la investigación, en todo caso a medida que avance la investigación no se podría ir más allá de una participación secundaria, no hay elementos que la incriminen. Entiende que a falta de indicadores suficientes de que haya mantenido una participación activa se debe otorgar la libertad de Oriana en iguales condiciones que sus consortes, o en su defecto y teniendo en cuenta los derechos del niño por nacer, ya que se encuentra embarazada de 5 meses, ofrece como domicilio para que cumpla la prisión domiciliaria.

En cuanto a Oscar Alberto Chivel (H) si bien se han secuestrado plantas de marihuana, lo cual fue pesado y a medida que esas plantas se sequen el peso disminuirá estaremos en presencia consumo personal. Respecto a Lautaro Chivel teniendo en cuenta la cantidad que se ha secuestrado no se puede precisar que nos encontremos ante comercialización de estupefacientes. Que no se opone al pedido de prisión preventiva Oscar Alberto Chivel (H) y Lautaro Chivel por el plazo de noventa (90) días.

Tras escuchar a las partes, la magistrado resolvió dejar en libertad a Oscar Alberto Chivel, Luis Alberto Carro, Nélida Esther Cepeda y Laura Beatriz Barreto, pero bajo medidas de coerción y quedando supeditados a la causa.

Por su parte, dispuso la prisión preventiva de Oscar Alberto Chivel y Lautaro Nicolás Chivel, por 90 días, quedando alojados en Comisaría Primera los primeros 30 días, para luego ser remitidos a la UP4, en tanto que ordenó la misma medida para Oriana Brunilda Carro, pero de modo domiciliaria y a custodia de una familiar responsable.