domingo, octubre 4, 2020
Fúnebres

SANDRA MABEL MAIDANA DE DOULAY, Q.E.P.D.

SANDRA MABEL MAIDANA DE DOULAY, Q.E.P.D.
FALLECIO EN CIUDAD EL 04 DE OCTUBRE DE 2020, C.A.S.R.B.P.
SU ESPOSO: CARLOS DOULAY, SUS HIJAS SOFIA Y MARIA DOULAY,  SUS PADRES ENRIQUE MAIDANA  Y  MARIA ADELAIDA CRUZ, SUS HERMANOS, SOLEDAD, GABRIEL Y ALBERTO MAIDANA, Y DEMAS FAMILIRES,PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR SU FALLECIMIENTO, SUS RESTOS FUERON INHUMADOS EN EL CEMENTERIO LOCAL, CASA DE DUELO: ING. HENRY ENTRE  28 DEL OESTE Y 26 BIS, SERVICIO PEVISORA URUGUAY, BVAR ARAOZ Y ALMAFUERTE, TELEFONO 03442-440263.-

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