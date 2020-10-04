SANDRA MABEL MAIDANA DE DOULAY, Q.E.P.D.
FALLECIO EN CIUDAD EL 04 DE OCTUBRE DE 2020, C.A.S.R.B.P.
SU ESPOSO: CARLOS DOULAY, SUS HIJAS SOFIA Y MARIA DOULAY, SUS PADRES ENRIQUE MAIDANA Y MARIA ADELAIDA CRUZ, SUS HERMANOS, SOLEDAD, GABRIEL Y ALBERTO MAIDANA, Y DEMAS FAMILIRES,PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR SU FALLECIMIENTO, SUS RESTOS FUERON INHUMADOS EN EL CEMENTERIO LOCAL, CASA DE DUELO: ING. HENRY ENTRE 28 DEL OESTE Y 26 BIS, SERVICIO PEVISORA URUGUAY, BVAR ARAOZ Y ALMAFUERTE, TELEFONO 03442-440263.-