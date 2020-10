San José: Un proyecto de Bastián busca quitarle autoridad al Concejo Deliberante en excepciones de loteos

Concejales del Frente “Todos por San José” revelaron los términos de una reunión con agrimensores y corredores inmobiliarios, quienes notaron como llamativo el hecho

Es analizado por concejales de San José, un Proyecto de Ordenanza enviado por el Poder Ejecutivo Municipal, que le quita potestad al cuerpo legislativo para analizar las excepciones a la hora de autorizar loteos en la ciudad, buscando otorgar ese poder al Banco de Tierras que encabeza el Intendente.

En una nutrida reunión junto a representantes de inmobiliarias y agrimensores, que no tuvieron acceso al texto con anterioridad, se trató el proyecto que resultó llamativo hasta para los invitados al encuentro.

Estuvieron ausentes una concejal del bloque opositor por cuestiones laborales, y varios del bloque oficialista.

Si bien el oficialismo tiene la posibilidad aprobar la Ordenanza por mayoría, desde la oposición dejan sentada su posición sobre las dudas de la normativa que, declaran, tiene un trasfondo político.

Al respecto, los concejales del Frente “Todos por San José” Federico Germanier y Gastón Varona brindaron precisiones sobre la reunión en una entrevista con Francisco Maquiavelo en el programa “Licencia para Hablar” de la FM 97.1.

“Nuestro balance con las referencias técnicas es que la Ordenanza sigue haciendo agua por todos lados, más la analizamos, más agua hace” señalaron los concejales en “Licencia para Hablar”.

Disconformidad

“A nosotros nos pareció en una primera lectura que no están del todo conformes pero sin embargo se mostraron muy cautelosos porque no pudieron leer a fondo el proyecto” expresó Germanier.

Y añadieron al respecto: “Es una problemática que más allá del resultado que tenga a muchos los ocupa y eso es lo importante, lo pedimos desde un principio, que podamos escuchar todas las voces” revelaron. En ese sentido, en los próximos días el Concejo Deliberante se reunirá también con Arquitectos e Ingenieros.

Gastón Varona dijo por su parte: “Nunca vi el Concejo tan lleno, el tema interesa, más a los corredores inmobiliarios”.

“Me sorprendí en la misma reunión como todos porque, dicho no por nosotros sino por los mismos corredores, que habían sido citados a la reunión pero no habían alcanzado a leer la Ordenanza” reveló el edil.

“Eso no puede pasar, nos enteramos el mismo lunes en la reunión que el material no llegó como debía”

Y agregó: “Se comprometieron a analizar la norma y a enviarnos un informe”

Sobre el proyecto analizado en la reunión, dijeron los concejales opositores: “No convence que se quiera reducir el ancho de calle, no convencen los 8 metros mínimos que tiene que proponen como posibles para los lotes, no convence para nada la colindancia”.

“Por más que se asegure el tendido de cloacas a cargo del dueño del loteo hay otros servicios que hacen a la factibilidad como la recolección de residuos, el camión regador que va a tener que llegar a ese lugar, el arreglo de calles, las luminarias que se van a necesitar para llegar a determinado barrio que se pueda formar” indicaron.

Trasfondo político

Germanier señaló que hubo malestar porque además de la cuestión técnica, en la reunión manifestó la cuestión política de fondo.

“No puede quedar al margen de esto y es que le saca las excepciones al Concejo Deliberante y se la da al Banco de Tierras” declaró en la entrevista con FM 97.1 La Voz de la Ciudad.

“Estamos ante una situación inédita, porque puede ser que ciertos concejales voten para quitarle el poder al Concejo y cederlo al Ejecutivo” resaltaron. Y recordaron que en la reunión estuvo ausente una concejal del bloque opositor por cuestiones laborales, y varios oficialistas. “Igual ni opinan, habla solo la presidenta” sentenciaron.

En el tramo final de la entrevista, el concejal Gastón Varona afirmó: “Surgió de los mismos corredores el hecho llamativo de sacarle el poder de decisión al Concejo Deliberante, notaron o analizaron que sacarle la excepción de análisis al Concejo no estaba del todo bien” dijo a Francisco Maquiavelo en la entrevista radial.

“Hay mucha gente que nos está preguntando por este tema, porque la Ordenanza de loteos tiene muchos aspectos que se pueden modificar, pero plantean otra Ordenanza que no viene a complementarla sino que viene a pasarla por arriba casi” puntualizó Federico Germanier.

En los próximos días el Concejo tendrá una reunión con el Colegio de Arquitectos y con Ingenieros y nuevamente con los corredores y agrimensores para seguir analizando el tema.

Fuente INFOPALMARES