San José celebró los 200 años de la República de Entre Ríos

Con dos jornadas colmadas de actividades en el marco de la fecha en que se creó hace 200 años la República de Entre Ríos, el Municipio de San José culminó ayer la agenda en un acto conmemorativo frente al busto de Francisco “Pancho” Ramírez.

Presidido por el Intendente Gustavo Bastian, junto al Senador Mauricio Santa Cruz, la Vice Intendenta Marisa Follonier, el Intendente de Pueblo Liebig Julio Pintos, funcionarios del gabinete municipal, integrantes del cuerpo legislativo del Honorable Concejo Deliberante, Directivos del Museo Provincial Molino Forclaz, el Director del Museo Regional de la Colonia San José y la agrupación gaucha 8 de enero de Barrio El Brillante; el acto contó con el descubrimiento de una placa alusiva a la fecha en el busto que fue puesto en valor en la plazoleta sanjosesina.

En la oportunidad estuvo presente también el Ingeniero y Escritor Elbio Woeffray quien escribió un libro llamado “El Supremo y la república federal entrerriana” y se dirigió a los presentes con palabras alusivas, destacando la importancia de esta fecha y la relevancia que tuvo Francisco Ramírez para la historia de Entre Ríos

“Hoy nuestra intención es recuperar la historia y divulgar para su puesta en valor bajo distintas decisiones y acciones políticas. Esta pandemia se nos presenta como un desafío global y, como tal, no se la puede combatir dando respuestas parciales desde un país, una provincia o un gobierno Municipal aisladamente. En casos como éste, sin importar el nivel de riqueza, la composición étnica u orientación ideológica, es vital que gobiernos y ciudadanía trabajen en conjunto”, manifestó el su alocución el Intendente Gustavo Bastian y agregó: “se necesita colaboración en recursos de salud y económicos, educación y cultura. Para compartir información, mejores prácticas y conocimiento, y para coordinar políticas de seguridad y soberanía. Estas prácticas coordinadas son clave”.

En otro punto destacó que el federalismo, es una doctrina política fundada en esos valores; “busca la unidad en la diversidad, promoviendo la cooperación y la solidaridad entre sus partes. Por eso hoy más que nunca necesitamos marcos institucionales como el federalismo, que tengan el potencial de promover la infraestructura política para desarrollar soluciones comunes a desafíos complejos y globales como la actual pandemia”.

“Ese es mi humilde aporte desde San José, un territorio crucial para la conformación geopolítica de la República. Una ciudad pujante, trabajadora, con conocimiento, producción y generaciones de fuertes valores y legados que están impregnados en nuestras cotidianidades como prácticas comunes. y del país”, concluyó.

San José se sumó a la plantación de árboles nativos

En el marco del Mes de la Juventud y del Bicentenario de creación de la República de Entre Ríos, la Municipalidad de San José se sumó a una actividad propuesta por la Subsecretaría de Juventud de la provincia con la plantación de árboles nativos.

En la acción estuvieron presentes jóvenes de nuestra ciudad, integrantes de la Secretaría de Educación, Cultura y Turismo, la Coordinación de Comunicación y el Área de Ambiente Municipal que estuvo encargada de la elección de los nuevos árboles que fueron plantados en la plaza del Barrio San Miguel.

“A través de esta iniciativa, aportamos directamente a la mitigación de los efectos del cambio climático, mejoramos la calidad de vida de las comunidades, incentivamos el trabajo de las juventudes con árboles nativos y nos vinculamos directamente en los barrios con los proceso de plantación lo cual es super importante” destacaron integrantes del ejecutivo municipal.

Asimismo las jóvenes que acompañaron la actividad coincidieron en la importancia del trabajo conjunto con el gobierno municipal y provincial para vincularse de una forma activa, en las actividades de protección y restauración ecológica en los diferentes barrios.

Turismo San José y Termas San José agasajaron a prestadores turísticos en su día

La actividad, que debió ser reprogramada debido a las inclemencias climáticas del domingo 27, se realizó este martes por la mañana en el Complejo Termas San José. Se trató de un taller vivencial de relajación y meditación a cargo de la profesora Carla Carluccio dirigido, en esta instancia, a prestadores de servicios turísticos locales.

El clima y entorno natural hicieron que el objetivo del taller supere las expectativas y se vivencie una jornada a puro relax.

Desde la Administración remarcaron la importancia de contar con estas instancias de prueba y aprendizaje acerca de cómo se podrían desarrollar las actividades frente al contexto actual de pandemia, teniendo en cuenta que el complejo se encuentra cerrado desde el 16 de marzo del presente año y, si bien se está trabajando en el armado de protocolos, no se tiene fecha cierta de apertura en lo que respecta al recurso hídrico.

Desde el Municipio se llevó a cabo un conversatorio virtual con referentes de la actividad

El pasado 27 de septiembre se conmemoró el Día Mundial del Turismo, una fecha que desde el año 1980 sirve para reivindicar la importancia de viajar de manera responsable.

En medio de la pandemia actual, la celebración tuvo como lema «Turismo y desarrollo rural» con la intención de crear oportunidades fuera de las grandes ciudades y preservar en todo el mundo el patrimonio cultural y natural. “La pandemia nos ha presentado una oportunidad para repensar el futuro del sector turístico, incluida la forma en que contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible, a través de su valor social, cultural, político, ambiental y económico y es en esta línea donde nos encontramos trabajando” remarcó la Secretaría de Educación, Cultura y Turismo Anabella Lubo

En este sentido, el conversatorio fue denominado «Espacio Subrural y sostenibilidad como ejes para el desarrollo turístico local” y disertaron referentes provinciales, locales en la temática turismo rural; entre ellos: Lic. Verónica Cassels y Lic. Monica Beber por la Secretaria de Turismo de Entre Ríos; Lic. Mariana de Leo profesora y prestadora de servicios local; Verónica Oeyen y Alejandro Ferster sanjosesinos propietarios de un establecimiento local y Camila Berlé junto con Sandra Avancini representando al grupo de estudiantes de 2° año de la Tec. en Turismo y Gestión de Servicios del Instituto de Formación Docente y Técnica de la Escuela Normal República Oriental del Uruguay.

La jornada tuvo un gran acompañamiento virtual y se encuentra disponible en las redes sociales del Municipio y la página de turismo para quienes no la hayan visualizado.

Día Mundial del Corazón

Desde el año 2000, todos los 29 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Corazón, fecha proclamada por la Federación Mundial del Corazón con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la UNESCO. Esto se debe a una estrategia para dar a conocer, de forma masiva, las enfermedades cardiovasculares, su prevención, control y tratamiento.

En este sentido la Municipalidad de San José a través de la Secretaría de Salud y Bienestar Social, visibiliza la fecha y recuerda que junto al Ministerio de Salud de la Nación y de la Provincia, se trabaja de manera integral la promoción de hábitos saludables ligados al cuidado del corazón. Comer sano, hidratarse diariamente, mantener el peso adecuado, hacer ejercicio y no fumar, son ejes básicos y fundamentales para evitar enfermedades cardiovasculares.

El secretario de Promoción, Programas Sanitarios y Salud Comunitaria, Doctor Néstor Pérez Baliño, médico cardiólogo, afirma que “se está trabajando en el Plan 25/25 de las sociedades cardiológicas internacionales, que busca reducir la mortalidad cardiovascular en un 25% para el año 2025”. Además agrega que “es clave, para evitar enfermedades cardíacas, que cada persona conozca sus factores de riesgo, preste atención a la alimentación, desarrolle actividades físicas y abandone por completo el tabaco”.

Deportes analiza las medidas de seguridad frente a diferentes disciplinas

El coordinador de Deportes, Luciano Bonato, la responsable del Área de

Salud, Romina Udrizard y la Secretaria de salud y bienestar social, Florencia Bautista,

participaron de una reunión virtual con el Secretario de Deportes de la provincia, José

Gomez, el subsecretario, Adrián Perotti, el Doctor Pablo Bassi, integrante del COES

provincial, y el equipo de la Secretaría de Deportes de la provincia.

En el encuentro se trabajó el Decreto 1509 firmado días atrás por el Dr Gobernador, dónde se

detallan las disciplinas que se habilitan a partir del próximo 1° de octubre, y sus

respectivos protocolos.

Asimismo en la jornada de hoy se llevará a cabo una importante reunión con referentes de las diferentes instituciones deportivas de nuestra ciudad en la que se abordará el decreto antes mencionado, los protocolos y las medidas sanitarias a implementar

El municipio brinda atención las 24 hs del día por motivos de violencia de género

#estamosconvos es una línea de atención las 24 hs del día que puso en marcha la Municipalidad de San José a través de la Coordinación de Mujeres, Género y Diversidad.

Cualquier persona que sea víctima o tenga conocimiento de una situación de violencia puede comunicarse las 24 horas, los 365 días del año, de manera gratuita a las líneas: Whatsapp 3447-438343 Área Mujeres, Género y Diversidad/ 144 Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación.

¿A quién está dirigido?

A cualquier persona que sea víctima de violencia familiar, a vecinos y vecinas que escuchen o presencien violencias en otro domicilio, a instituciones, a familiares de víctimas y a cualquier otra persona que necesite orientación en violencia familiar.

¿Qué necesito?

Tu llamado es anónimo.

¿Cómo hago?

Comunicate telefónicamente las 24 horas del día, los 365 días del año, o enviá un mensaje de WhatsApp al 3447-438343

Va a atenderte la Coordinadora del área o una psicóloga o trabajadora social que te va a brindar orientación y contención.

Finalizada la intervención comienza la etapa de seguimiento, en la que una profesional se comunica para saber si se pudo radicar la denuncia, si obtuvo medidas de protección y ofrece contacto con las instituciones necesarias para que pueda continuar el proceso y sostenerlo.

El objetivo principal de esta línea es brindar atención, asesoramiento y contención ante situaciones de violencia por motivos de género

También podes acercarte a Centenario 2184 o enviar un e-mail a generoydiversidad@sanjose.gob.ar

Desde el Municipio continúan con obras públicas y servicios de limpieza

Dando continuidad a los programas de obras de mantenimiento y mejoramiento urbano, el Municipio de San José avanza con los trabajos de limpieza en diferentes sectores de la ciudad y de puesta en valor de espacios públicos.

Las tareas, que están a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos se desarrollan de forma periódica con el objetivo de garantizar los servicios básicos y las mejoras integrales en diversos barrios de San José.

Esta mañana las cuadrillas de trabajadores con personal municipal estuvieron en el Barrio IAPV y en la Terminal Municipal.

Homenaje a Quino

Un relámpago de alegría ilumina las pupilas del Príncipe sencillo, de pocas palabras y tantos dibujos inolvidables. Las distinciones, galardones y homenajes no lo marearon nunca. Ante su humildad, cualquier ególatra se sentiría fulminado por un síncope de admiración. Los aplausos, la lectura infinita, la transformación y el amor, coronarán siempre a Quino.

Joaquín Salvador Lavado Tejón, su verdadero nombre, se convirtió en una de las personalidades más notables de la historieta, con un humor ácido que satiriza la actualidad, el mundo moderno, la burocracia, la política, el poder y las desigualdades sociales.

A lo largo de su carrera recibió reconocimientos como la Orden Oficial de la Legión de Honor, la honra más importante que el gobierno francés le concede a un extranjero. El 2014 recibió en España el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades e inauguró la 40° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

La primera historia de Mafalda salió en Leoplán, pero encontraría regularidad en el semanario Primera Plana, donde se publicó el 29 de septiembre de 1964. En marzo de 1965 empezó a salir en el diario El Mundo, en el que continuó apareciendo hasta el cierre de esta publicación, en diciembre de 1967. Las aventuras de la niña se prolongarían en Siete Días. Apenas una década en papel impreso vivió la “heroína iracunda”, como la definió Umberto Eco. Aunque parezca mentira. Cuántas frases se han asimilado en el imaginario, glosadas y repetidas en las conversaciones; ecos de lo que vendrá, memoria de lo que ha sido, una especie de “pensamiento viajero” que acompaña tantos itinerarios. Quino dejó de dibujarla en 1973. Pero el personaje nunca lo abandonó a él. Ni a sus lectores.

En una extensa entrevista Quino explicó por qué seguía dibujando: «De la relación entre los débiles y los poderosos. Eso siempre me ha obsesionado. Esa sensación de impotencia que tienen los pobres frente a los ricos, de los mandados frente a los amos, no sé, a veces pienso que debería dejar de dibujar por un tiempo, para no vivir la angustia o el miedo a repetirme. Pero cuando pienso en que voy a abrir el periódico y no van a estar mis dibujos, me da más angustia y sigo dibujando. Es como ese jefe de estación que se jubila, pero vuelve todos los días para ver si los trenes pasan a horario. No me puedo imaginar esperando pasar los trenes. Además, en mi oficio no hay trenes».

El presidente municipal se interiorizó sobre el grupo de scouts San Francisco de Asis

Esta mañana el Intendente Gustavo Bastian se reunió con Susana Lupia integrante del grupo de scouts de nuestra ciudad, San Francisco de Asís.

En el encuentro las y los presentes dialogaron con el Intendente Municipal sobre el protocolo que hicieron para retomar sus actividades y las medidas de seguridad que llevarán adelante.

«Valoro y reconozco el esfuerzo solidario y el compromiso ciudadano que expresa esta institución en San José y por eso me parece fundamental crear redes de diálogo, conocimiento de las realidades que atraviesan como grupo y los nuevos desafíos a los que se enfrentan en la pandemia», comentó Bastian.