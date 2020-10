Matías Ferreyra “Lamentablemente la gente no se cuida, no toma conciencia lo peligroso que es esto”

El pasado martes, fallecía un paciente enfermo de Covid-19 en la UTI de la Cooperativa Médica y mientras esto sucedía, su hijo se encontraba internado en el hospital Justo José de Urquiza con la misma enfermedad, por lo que no pudo estar a su lado, ni despedirse de él.

Matías Ferreyra de 34 años, salió de su internación tras recuperarse luego de una complicada convalecencia y vio necesario hacer conocer lo que padeció y agradecer a quienes lo atendieron es esos complicados momentos, por lo que se comunicó con la Redacción de 03442.

“No fue fácil lo que me tocó vivir. Mientras estaba internado en el hospital, falleció mi padre (Camilo Ferreyra suboficial principal (R) del Ejercito) que estaba internado en la Cooperativa y no pude estar con él, ni despedirme”, dijo el joven.

Matías contó que su padre estuvo alrededor de un mes internado. “La peleó mucho pero su cuerpo no aguanto más. Nunca se pudo recuperar. Fue un tipo sano, ya que no fumaba nada, no tenía ninguna patología y solamente que le pegó muy fuerte al pulmón. Todo esto fue un calvario para la familia”, contó.

El joven dijo que el lunes 5 de octubre su novia que es enfermera constató que no saturaba bien el oxígeno por lo que llamaron al nosocomio y le enviaron una ambulancia que lo trasladó al hospital Urquiza.

“Me diagnosticaron neumonía grave por Covid y ahí empezó todo. No fue fácil ya que entré a internación muy mal y con asistencia respiratoria. A esto se le sumó lo de mi padre. A mi me dieron el alta y regresé a mi domicilio este miércoles al mediodía y me estoy recuperando en mi domicilios”, explicó.

Matías quiso contar su experiencia para agradecer la atención que recibió por parte del personal médico y de enfermería del Polivalente Área Covid del hospital Urquiza.

“Todos, personal médico y enfermeros, estuvieron al pie del cañón. Yo entrando muy grave con asistencia respiratoria estuve 20 días con asistencia respiratoria. El virus se me alojó en los pulmones. Tenía todos los síntomas, fiebre, dolor de cuerpo, pérdida de olfato, gusto y falta de oxígeno. Quiero destacar y agradecer al equipo del hospital, que está muy bien preparado solamente para Covid. Médicos muy humanos y dedicados a eso. Enfermeros que andan a las corridas estresados. Laburan día y noche y cada vez hay más contagiados. Lamentablemente la gente no se cuida, no toma conciencia lo peligroso que es esto y por eso creía necesario comunicar y hacer conocer esto. Por favor, cuídense”, finalizó Matías.