Hein: “Hay que abrazar la bandera argentina por sobre el símbolo partidario”

Durante el debate de la Ley de Presupuesto, el diputado nacional Gustavo Hein, realizó en su intervención, un comentario sobre la gran deuda de la clase política: “generar consensos” y referenció a Perón y Balbín.

Este jueves, la Cámara de Diputados dio media sanción a la Ley de Presupuesto. Tras casi 20 horas de debate, que se dieron mayormente de modo presencial en el recinto de la Cámara baja, aunque también con legisladores y legisladoras conectadas por vía telemática, el Presupuesto presentado por el Gobierno de Fernández, obtuvo 139 votos a favor, 90 abstenciones del bloque JxC y 15 votos en contra.

En este marco, el legislador entrerriano de Juntos por el Cambio, Gustavo Hein, se pronunció sobre la responsabilidad de la clase política a la hora de enfrentar debates importantes como el Presupuesto, sobre lo que expresó: “Hoy discutimos responsabilidad a la hora de plasmar en números algo importante para una gestión como el presupuesto, y deuda, con la gente, por nuestra responsabilidad como clase política”.

“Hablamos de inflación, de un dólar estimado, pero sinceramente creo que primero, lo que tenemos que hacer es sanar cosas entre todo el arco político. Tenemos una pobreza de más del 40%. Seis de cada 10 chicos son pobres, eso no es obra de la casualidad, eso es obra de la deuda de la clase política. Y no hablamos siempre de gestiones,de la última gestión .Parece que tenemos una memoria cortoplacista y no estoy para generar culpas”.

“Como diputados nacionales representamos a todos los habitantes de la República Argentina y tenemos que generar consensos. Esa es nuestra deuda. Mirando a los emprendedores y las familias, que están viendo cómo se empieza a diluir su capital. Estamos en un estado que gasta mal, y no hablo de los últimos años, hablo de los últimos 30, 40, 50 años atrás. Pero ocupamos nuestro tiempo disponible para discutir qué gestión fue la que cerró más fábricas. A ver quién se equivoca más con los números. ¿Cuando vamos a parar la pelota y vamos a empezar a sacarnos nuestra bandera partidaria y a empezar a pelear de verdad por la Argentina?.

Respecto del ejemplo de la República Oriental del Uruguay, comentó: “Felicito al pueblo Uruguayo, que tienen un presidente del partido conservador y un ex presidente de un partido de izquierda abrazandose. ¿Tienen otro clima? ¿Viven en otro hemisferio? Están acá al lado. Son iguales a nosotros. Yo creo que quieren más a su bandera que a su partido político”, y agregó: “Eso es lo que necesitamos los argentinos, unión. Necesitamos que al presidente le vaya bien. Yo no estoy acá para obstruir, no estoy acá para tirar piedras.”

Sobre los legisladores e integrantes del estado, afirmó: “Somos unos bendecidos por cobrar nuestro sueldo del 1 al 10. Hay 4 millones de argentinos que no tienen trabajo y nosotros cargamos culpas a ver quién cerró más fábricas. Empecemos a poner nuestro granito de arena y hacer que las cosas funcionen. Yo quiero que otros países miren a la argentina y vean el abrazo de nuestros dirigentes. Y no solo quiero historia a Perón y Balbín, quiero actualidad” culminó el entrerriano.