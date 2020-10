El PS uruguayense rechaza el regreso a clases presenciales en el departamento

Desde el socialismo uruguayense consideran “unilateral y ajena a la realidad” la decisión del Estado provincial y el Consejo General de Educación de ordenar el regreso a clases presenciales en algunas escuelas del departamento Uruguay.

Franco Barsotti, docente y Secretario General del PS uruguayense, afirmó “El Gobernador Gustavo Bordet y Martin Muller, Presidente del Consejo General de Educación, tomaron una decisión unilateral y ajena a la realidad, ya que el regreso al dictado de clases presenciales no se consensuó con los integrantes de la comunidad educativa en un contexto de grandes complicaciones debido a las crecientes cifras de casos activos de COVID-19 en el departamento Uruguay”.

Además, remarcó “En algunas escuelas no están aseguradas las condiciones edilicias y sanitarias para afrontar la presencialidad, ya que no sólo no cuentan con los insumos necesarios, sino que tampoco tienen agua en los baños”. “Desde el primer día de aislamiento las y los trabajadores de la educación estamos asegurando el derecho a la educación de nuestros estudiantes en función de la realidad de cada comunidad. Se debe volver a las aulas en un escenario donde no existan posibilidades de multiplicar los contagios y poner en riesgo a docentes, estudiantes y familias, y saturar el sistema de salud pública, que tanto esfuerzo les cuesta sostener a sus trabajadores y trabajadoras”, agregó.