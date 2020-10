“El intento de retorno a clases desde el poder ejecutivo desconoce la realidad provincial” afirman desde Socialismo Popular

Desde la corriente política destacaron que hoy las condiciones no están dadas para el retorno a clase en la provincia y apuntaron a que el mandatario provincial busca solo “generar un título” que lo beneficie a costas de la salud pública.

En el comunicado, la agrupación política afirma: “No están dadas las condiciones de seguridad laboral en torno a lo sanitario en este intento de comenzar con las clases presenciales. Paradójicamente también se hace el anuncio cuando estamos atravesando la peor semana de transmisión local del virus desde que comenzó la pandemia. Comenzar las clases ahora solo servirá para exponer a docentes y alumnos a los mismos riesgos por los que les decimos que no se junten en familia, que no salgan a los parques, que no hagan deportes y en muchos casos también que abandonen actividades laborales y de formación.”

Según indican, la realidad de la educación provincial y el estado de las escuelas, es uno de los principales déficits de la administración provincial, algo que no comenzó solo en marzo: “La decisión que se toma desde el ejecutivo provincial, con el apoyo del Consejo General de Educación, no tiene en cuenta las condiciones laborales del sector docente, algo que también sucedía antes de la pandemia. Está claro que, por lo que nos han demostrado, es una política de Estado”.

En cuanto a las críticas generadas por el ejecutivo provincial, la corriente argumentó: “Es imposible no destacar el trabajo que vienen haciendo los docentes, son ellos quienes han sostenido la educación de manera virtual frente a un Estado que los abandonó y envió a sus casas sin herramientas, sin acompañamiento, y sin discusión salarial. Gracias a ellos las clases nunca cesaron, y es por eso que decir ahora que son los docentes quienes no quieren volver a clases, es por un lado, una farsa ya que las clases no han cesado, en realidad no se asiste a las escuelas, y por otro, una gran injusticia que busca evitar el debate salarial que se les viene posponiendo desde hace muchísimos meses.”

Por último indicaron: “En este contexto sanitario podemos observar con claridad cuál es el valor del trabajo docente, y la falta de buenas condiciones para la realización de esa tarea van en desmedro del futuro del país. No hay ningún virus que pueda justificar que un docente gane 25 mil pesos luego de haber estudiado una carrera universitaria, y tampoco puede ser que apenas cobren 40 o 50 mil pesos docentes con años de trayectoria y que tienen muchísimas horas de trabajo: a los que además se les cobra impuestos a las ganancias. Hay que decir con claridad que en este país y bajo este gobierno un enorme porcentaje de docentes educan y viven bajo los niveles de la pobreza.”