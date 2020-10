El clima no ayuda: Arde Córdoba y ya empiezan a pensar en pedir refuerzos a Bomberos de otras provincias

La Provincia de Córdoba está sufriendo la falta de lluvias y el fuego sigue haciendo estragos en zonas que nunca antes habían sido afectadas por siniestros. La grave situación está complicando el trabajo de los Bomberos que se ven sobrepasados y ya se está programando el solicitar la colaboración de efectivos de Cuarteles de otras provincias, entre ellas Entre Ríos, razón por la cual se solicitó un relevamiento en cada zona para saber la disponibilidad de personal capacitado para incendios forestales.

Con el correr de las horas, se supo que la Brigada Forestal de la Federación Entrerriana ya fue puesta en alerta y se realizó un relevamiento, por lo que brigadistas y unidades están listas para marchar.

Según pudo establecer 03442, de Concepción del Uruguay ya se tienen preparados dos brigadistas que irán a esa provincia acompañados por el sub Director de Operaciones de la Federación de Entre Ríos y jefe de Bomberos de La Histórica, Carlos Nosalevich.

Por esta razón, este SITIO dialogó con él, que está en contacto permanente con las máximas autoridades de la Coordinación Única de Operaciones (CUO) tiene por objetivo asegurar la participación efectiva de las Federaciones Provinciales de Bomberos Voluntarios de la República Argentina en circunstancias de alerta máxima y/o desastres.

“Recibimos el pasado martes una convocatoria del director de Operaciones de Córdoba (director del CUO), Gustavo Nicola que está en la zona de conflicto, para que se haga un relevamiento de disponibilidad de bomberos con conocimientos de incendios forestales y las unidades móviles disponibles para estas actividades. Hoy contamos con 11 bomberos disponibles y 2 camionetas con kit forestal, ya que no todos pueden ir. En realidad en Entre Ríos tenemos 80 efectivos capacitados, pero sus actividades particulares complican que puedan acudir. Además tenemos que tener en cuenta que la provincia de Entre Ríos tiene su propia problemática en incendios del delta y otros puntos y no podemos quedarnos sin personal. Se irán haciendo relevos y de nuestra ciudad tenemos 3 brigadistas. Hay personal que para ir piden vacaciones adelantadas en sus trabajos particulares, sacrificando la oportunidad de descanso para ayudar a los demás”, explicó el jefe de bomberos.

Nosalevich dijo que estos costos los absorbe el Consejo Nacional y todos los gastos deben estar documentados para que la federación los rinda a nivel Nacional.

“Estamos permanentemente conectados con las Federaciones y recibimos informes de todo el país y la problemática en materia de siniestros de magnitud, para estar atentos ante cualquier convocatoria, como puede llegar a suceder con Corrientes si se sigue complicando. Son realidades distintas en cada zona, ya que por ejemplo Santa Fe cuenta con 170 Cuarteles y 3000 bomberos, Córdoba tiene 250 cuarteles y 5000 efectivos, pero en Entre Ríos tenemos 50 Cuarteles y unos 900 bomberos, pero casi siempre nuestra provincia está presente cuando se la requiere, pero para esto es importante la respuesta o respaldo económico de la Provincia o la Nación ya que no podemos asumir los costos. Hoy en día tenemos nuestros problemas regionales ya que comienza la época de incendios, que lamentablemente se vienen sucediendo de un tiempo a esta parte, generalmente por la mano del hombre y agravado por la sequía. Esto nos dificulta disponer de gente y equipamiento para enviar a otros lados en apoyo, pero es importante destacar que las Brigadas que se envían no significa dejar desprotegidas las ciudades, ya que van uno o dos efectivos de cada Cuartel. Más allá de que hoy no se hable tanto del delta ya que el humo no afecta a Rosario, los incendios siguen al norte y al sur. También acá tenemos lo nuestro como sucedió el martes a la noche en zona de Colonia Elía, que combatimos y sofocamos, pero este miércoles nos avisaron que había otro foco. Indudablemente es mano del hombre, que puede ser por olvido o intencional para limpiar campos” detalló el bombero a 03442, que se mostró muy preocupado por lo que sucede y espera que la gente tomo conciencia de la gravedad y denuncia a quienes generen los incendios.