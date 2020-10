El bloque de Concejales «Todos por Colón» hizo alusión a la Recuperación de la Democracia

Las palabras detallando los sucesos históricos fueron leídas en la última sesión del Concejo Deliberante de Colón

En la pasada sesión del Concejo Deliberante de Colón, el bloque “Todos por Colón” hizo alusión al 30 de octubre, fecha en la que se conmemora la Recuperación de la Democracia en Argentina.

“37 años trascendentales, una buena oportunidad para hacer algunas reflexiones, y comprender las coyunturas desde un lugar distinto. Hoy naturalizamos cosas, pero no siempre esto fue así. El vértigo permanente de la actualidad nos impide, muchas veces, reparar que venimos inevitablemente de algún lugar” afirmó la concejal Elena Acosta al dar lectura a las palabras alusivas.

«Desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983, nuestro país vivió la dictadura más sangrienta de su historia. Pero en 1983 la restauración democrática llegó de repente, como consecuencia de la aventura de Malvinas: un gobierno militar, criminal y fracasado, se valió de una guerra para re-legitimarse. Y ese disparate conceptual tuvo apoyos masivos que fueron búmeran cuando se develaron la mentira y la derrota».

«Raúl Alfonsín, fue mayoritariamente electo presidente con la mayoría de los votos. El notable ex presidente decía que `con la democracia se come, se cura, se educa`. No mentía, pero no podría cumplir sus cometidos. El peso de la deuda externa, los condicionantes internacionales, y los instrumentos disponibles en el país en aquella época eran muy limitados, producto de las dictaduras que embrutecen y cercenan libertades públicas, clausuran debates, y achatan las mentes. El pluralismo, condición esencial del progreso intelectual y político, no germina en tiempos de prohibición y censura».

«Pero Alfonsín dejó cosas fundantes para lo que vendría, el Juicio a las Juntas Militares, un hito en la lucha por la verdad y la justicia. Luego el plebiscito por el canal de Beagle que logró pacificar los conflictos limítrofes con Chile».

«Sin dudas, este pequeño homenaje podría reseñar mucho más de los últimos 37 años de vida democrática, pero no es ese el objetivo de estas palabras, que no es otro que el de remarcar algo que hoy no se discute pero que costó sangre conseguir. Hace 37 años era muy laxa la definición del delito en la Argentina. La tipificación y la pena quedaban en manos de la autoridad, sin codificación previa. La criminalización se expandía no solo a la actividad política sino también a la vida cotidiana. Delito podía ser llevar el pelo largo los hombres (o suelto las mujeres), la barba, la minifalda. Colegios y universidades regulaban la vestimenta de los educandos. Besarse en la calle era impensado, ya que podía incitar el celo de los uniformados. Comer en la calle era una provocación, juntarse muchos… vaya a saber. En siete años de dictadura fueron contadas las movilizaciones, casi todas fueron reprimidas, todas rigurosa y ostentosamente vigiladas. Cuánto, para bien, ha cambiado todo eso. Con demasiada frecuencia se olvida o se desdeña».

«Cómo no celebrar aquel día en esta fecha, si aquí estamos, en Democracia, a pesar de todo» afirmó la concejal al finalizar las palabras.