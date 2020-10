Depro y la Juve a la cancha, el Lobo en duda

Depro confirmó, mediante nota remitida al Consejo Federal, que disputará el Torneo que organiza el propio CF, con fecha de inicio en noviembre. El otro club entrerriano que ya confirmó su participación Juventud Unida de Gualeguaychú, que mjarcará además el regreso de Norberto Acosta como Dete de la Juve luego de su paso por el lobo uruguayense y Chaco For Ever.

Por otro lado, Gimnasia aún duda de su presencia en este torneo, que en principio definirá dos ascensos a la B Nacional aunque aún no hay ninguna confirmación sobre cómo serán estas dos plazas que se pondrían en juego. Vale aclarar que el CF decidió no sancionar a quienes opten por no participar del Torneo.

Depro solicita, en la nota enviada al CF, que se regionalicen las zonas a fin de tener viajes más cortos. Además, confirmaron que Hernán Orcellet seguirá siendo el DT del plantel del Federal A.

Zona Norte:

En duda: Gimnasia de Concepción.

No Participarán Crucero del Norte (Garupá, Misiones) y San Martín (Formosa).

Participación Confirmada

Boca Unidos (Corrientes); Central Norte (Salta); Chaco For Ever (Resistencia, Chaco); Defensores (Pronunciamiento, Entre Ríos); Def. De Belgrano (Va. Ramallo, Bs. As.); Douglas Haig (Pergamino, Bs. As.); Güemes (Santiago Del Estero); Juventud Unida (Gualeguaychú, Entre Ríos); Sarmiento (Resistencia, Chaco); Sp. Atlético Club (Las Parejas, Sta. Fe); Sp. Belgrano (San Francisco, Córdoba); Unión (Sunchales, Santa Fe).

Zona Sur:

No Participará: Ferro Carril Oeste (General Pico, La Pampa)

En duda: Sp. Estudiantes (San Luis).

Participación Confirmada: Camioneros (Nueve De Abril, Bs. Aires); Cipolletti (Cipolletti, Río Negro); Círculo Deportivo (Comandante Nicanor Otamendi, Bs. Aires); Dep. Madryn (Puerto Madryn, Chubut); Deportivo Maipú (Maipú, Mendoza); Huracán Las Heras (Las Heras, Mza.); Juventud Unida Univ. (San Luis); Olimpo (Bahía Blanca, Buenos Aires); Sansinena (General Cerri, Buenos Aires); Sol De Mayo (Viedma, Río Negro); Sp. Desamparados (San Juan); Sp. Peñarol (Chimbas, San Juan); Villa Mitre (Bahía Blanca, Buenos Aires).