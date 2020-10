Corredor Biológico: 7º Charla de la Ronda de Encuentros virtuales “Campaña Conocer para Proteger”

El próximo viernes 16 de octubre se llevará a cabo el 7mo encuentro virtual a partir de las 19hs, el tema en esta ocasión será: Corredor Biológico Binacional del Rio Uruguay, 2da Parte: IIRSA Cosiplan La mirada extractivita del territorio.

Los disertantes para esta charla serán: Ing. Agrónoma y Docente, Diplomada en Gestión de Políticas Ambientales Anahit Aharonian Kharputlian (R.O.U.) con gran trayectoria en DDHH en todos los niveles, y su trabajo en la defensa del Agua como integrante de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, además de su entrañable y lúcida presencia codo a codo a ambos lados del Río Uruguay desde los años de la defensa frente a las papeleras. Ha dedicado gran parte de su tiempo en adquirir «el ojo de la geopolítica» que ubica las situaciones en el contexto político general. Del mismo modo, el otro disertante, nuestro compañero Carlos Elias Serratti lo hace con la geopolítica aplicada a la cuenca del Rio Uruguay, de la que es estudioso. Él es técnico industrial, docente y miembro de asambleas socioambientales de la región del Rio Uruguay. Desde Vecinos por los Humedales del Río Uruguay estamos orgullosos de compartir la UAC y la regional UAC Litoral con ellos, y ser parte de la misma inteligencia y corazón colectivos.

La plataforma usada para este encuentro será nuestro canal de YouTube Por los Humedales del Rio Uruguay: https://youtu.be/zshZTtxxeEc Sugerimos se suscriban al mismo para recibir las notificaciones de ésta y próximas charlas.

Invitan a participar en la misma: Sociedad Argentina de Planificación Territorial Regional Litoral, INTA Ministerio de Agroindustria Presidencia de la Nación, Colegio de Arquitectos de la Provincia de Entre Ríos Regional Este, Facultad de Ciencia y Tecnología sede Concepción del Uruguay, Proyecto Valorización Humedales e Isla del Puerto, Facultad de Arquitectura y Urbanismo Universidad de Concepción del Uruguay, Club de Observadores de Aves, Aves Argentinas, Yacht Club Entrerriano C del U, Club Regatas Uruguay C del U, Sociedad Argentina de Planificación territorial, Dirección de Salud Ambiental Municipalidad de C del U, Fac. de Ciencias de la Salud UNER. Fundación Vida Silvestre. Asamblea Pachamama Uruguay. Asamblea Por el NO a los Agrotóxicos en San José y Colon – Asamblea del Perucho.