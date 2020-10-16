Comunicado CGT: Por dignidad somos leales a nuestro líder. Ayer, hoy y siempre leales a Perón

A 75 AÑOS DE LA MAYOR GESTA POPULAR QUE SE HAYA VISTO EN NUESTRA PATRIA Y EN LATINOAMÉRICA, HOY LA VIVIMOS Y RECORDAMOS DE UNA FORMA DIFERENTE, PRIMERO DECIMOS QUE SOMOS COHERENTES CON LAS MEDIDAS QUE TOMA NUESTRO PRESIDENTE PERONISTA, ALBERTO FERNANDEZ, LO QUE SIGNIFICA SER SOLIDARIOS Y RESPONSABLES PARA CON LA SALUD DE TODO UN PUEBLO QUE HA TENIDO QUE SOPORTAR 4 AÑOS DE DESIDIA Y ABANDONO SOCIAL POR PARTE DE LOS QUE HOY REALIZAN BANDERAZOS, CRITICAN Y SE OPONEN A LAS MEDIDAS SANITARIAS Y ECONÓMICAS, ENARBOLADOS EN PEDIDOS DE JUSTICIA Y LIBERTAD, COMO SI ALGUNA VEZ BUSCARON EN UN DICCIONARIO ÉTICO Y DE PAPEL EL SIGNIFICADO DE TALES PALABRAS. SOMOS CONCIENTES DE QUIENES ESTÁN DETRÁS DE TODAS ESTAS MANIOBRAS PORQUE TENEMOS MEMORIA, SON LOS QUE GOBERNARON PARA UNOS POCOS Y SE REPARTIERON TODOS LOS PRÉSTAMOS QUE GESTIONARON CON SUS SOCIOS DEL FMI, NADA DICEN DEL PAÍS DESQUICIADO QUE DEJARON, CON HAMBRE, DESEMPLEO, PYMES FUNDIDAS, HOSPITALES ABANDONADOS LOS QUE GRACIAS A DIOS CON RÁPIDA INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO ACTUAL FUERON PUESTOS EN CONDICIONES PARA AFRONTAR ESTA PANDEMIA QUE DÍA A DÍA NOS GOLPEA DURAMENTE; QUE NOS PUEDE ASOMBRAR DE ESTOS EJEMPLARES SI HASTA LAS VACUNAS A LOS GURISES LES SACARON; ANTE ESTO SE ANTEPONE UNA PREGUNTA…CON QUE CARA PUEDEN SALIR A LA CALLE A QUEMAR BARBIJOS, A PONER EN DUDA LA VERACIDAD DE LA ENFERMEDAD, A PEDIR POR LIBERTAD, JUSTICIA Y LA PATRIA????, LA RESPUESTA SE RESUME A UNA SOLA PALÁBRA…HIPÓCRITAS!!!!! COMO SIEMPRE LO HAN SIDO, ANTIPERONISTAS DESDE CUANDO BUSCARON ALIADOS A CUALQUIER PRECIO PARA DERROCAR A PERÓN. COMPAÑEROS, LA HISTORIA NUEVAMENTE NOS PONE A PRUEBA, Y AQUÍ ESTAMOS DE PIÉ CON ESPERANZA Y LEALTAD, RESPALDANDO EN ESTOS DUROS MOMENTOS A NUESTRO GOBIERNO PERONISTA, EL MISMO QUE HA REFLOTADO LA JUSTICIA SOCIAL DANDO RESPUESTA A LOS QUE MENOS TIENEN, EL MISMO QUE SILENCIOSAMENTE NEGOCIÓ LA HIPOTECA DE LA PATRIA QUE NOS DEJÓ “EL MEJOR EQUIPO DE LOS ÚLTIMOS 50 AÑOS”, EL MISMO QUE NO SE QUEDA CRUZADO DE BRAZOS Y ESCUCHA LAS NECESIDADES DE UNA SOCIEDAD QUE YA VENÍA CASTIGADA Y QUE CON LA PANDEMIA SE COMPLICÓ MÁS. COMPAÑEROS, ESTE 17 DE OCTUBRE NOS TIENE QUE ENCONTRAR MÁS UNIDOS QUE NUNCA, EL ENEMIGO NO TIENE ESCRÚPULOS Y APROVECHA CUALQUIER CIRCUNSTANCIA PARA OBTENER SUS PROPÓSITOS; NOSOTROS EN CAMBIO, SABEMOS QUE SIEMPRE HEMOS TENIDO QUE BAILAR CON LAS PEORES, ES POR ESO QUE NO LE SACAMOS NI LE SACAREMOS EL CUERPO A LA PELEA PARA SACAR LA PATRIA ADELANTE, CON TRABAJO, DIGNIDAD, FÉ Y EL ORGULLO DE SER PERONISTA, ACOMPAÑANDO A NUESTRO GOBIERNO, VOLVEREMOS A RECUPERAR LA SONRISA DE NUESTRO PUEBLO, PORQUE ASÍ LO QUISO PERÓN, EVA Y NESTOR, Y ASÍ LO QUIEREN CRISTINA Y ALBERTO HOY. NOS ENCONTRAMOS EL 17 EN FORMA VIRTUAL ACOMPAÑANDO A ALBERTO DESDE LAS 13 EN 75OCTUBRES.AR, POR LEALTAD A PERÓN Y SALUDANDO A EVA Y TODAS LAS MADRES EN SU DÍA!!!! POR MUCHOS 17 DE OCTUBRES MÁS….. VIVA PERÓN Y EL MOVIMIENTO NACIONAL JUSTICIALISTA!!!!!!!! CONSEJO DIRECTIVO CGT REGIONAL URUGUAY
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