8º Charla HumedalesAltoandinos: Catamarca y La Rioja

Tendrá lugar la 8º Charla de la Ronda de Encuentros virtuales, Campaña Conocer para Proteger, por ciudadanos mejor informados, organizada por Vecinos por los Humedales de Concepción del Uruguay.

El próximo viernes 30 de Octubre se llevará a cabo el 8vo Encuentro virtual a partir de las 19hs, el tema en esta ocasión será: Humedales Altoandinos: Catamarca y La Rioja. Agua y sal en las montañas, Megamineria en Humedales, el Salar del Hombre muerto.

Los disertantes para esta charla serán:

Por provincia de La Rioja: María Pía Silva, Integrante de Asamblea por la vida de Chilecito y del colectivo de Mujeres Defensoras del Agua del Famatina y Xóchitl Yáoyotl, Encargado del Manejo y la Gestión de la Reserva Provincial de Vicuñas Laguna Brava 1996/2005. Compilador de la Ficha RAMSAR para que se incluya dicha Reserva como Humedal de Importancia Internacional; Ha realizado 25 Campañas: Censos de Camélidos / Censos de Aves Migratorias / Relevamientos Ambientales – Culturales – Turísticos.

Por provincia de Catamarca Evelyn Vallejos, Técnica en Gestión Ambiental Urbana. Miembro de PUCARA y OPSAL (Observatorio Plurinacional de Salares Altiandinos) y Román Guitian, Cacique de Comunidad Atacameños del Altiplano, Salar del Hombre Muerto.

La plataforma usada para este encuentro será nuestro canal de YouTube Por los Humedales del Rio Uruguay: https://youtu.be/zshZTtxxeEc Sugerimos se suscriban al mismo para recibir las notificaciones de ésta y próximas charlas.

Invitan a participar en la misma: Sociedad Argentina de Planificación Territorial Regional Litoral, INTA Ministerio de Agroindustria Presidencia de la Nación, Colegio de Arquitectos de la Provincia de Entre Ríos Regional Este, Facultad de Ciencia y Tecnología sede Concepción del Uruguay, Proyecto Valorización Humedales e Isla del Puerto, Facultad de Arquitectura y Urbanismo Universidad de Concepción del Uruguay, Club de Observadores de Aves, Aves Argentinas, Yacht Club Entrerriano C del U, Club Regatas Uruguay C del U, Sociedad Argentina de Planificación territorial, Dirección de Salud Ambiental Municipalidad de C del U, Fac. de Ciencias de la Salud UNER. Fundación Vida Silvestre. Asamblea Pachamama Uruguay. Asamblea Por el NO a los Agrotóxicos en San José y Colon – Asamblea del Perucho.