Parque Sur ya tiene cuerpo técnico

Pensando en la próxima Liga Argentina de Básquetbol y tras la despedida de su histórico entrenador, René Richard, la dirigencia sureña comenzó a delinear el nuevo proyecto. Está confirmado el cuerpo técnico: Damián Gamarra, asistente en las últimas temporadas, será el entrenador del equipo. Iván Paolazzi se sumará en el puesto que Gamarra deja vacante. Y Martín Pinilla continuará como preparador físico. Entre los tres armarán lo que viene. Para eso, conversamos con ellos -foto-, en esta presentación.

El cuerpo técnico conoce muy bien el club. Damián Gamarra ya tiene dos temporadas en Parque Sur. Llegó para ser asistente de René Richard. Y además hay un laburo de un par de años en las intermedias del club, junto a su nuevo asistente Payo Paolazzi. La sabiduría y la tranquilidad de Gamarra ya conocen los pasillos del Gigante.

Las ganas del nuevo entrenador

«Estoy muy motivado y entusiasmado con el desafío. Uno siempre trata de estudiar y capacitarse. La idea es prepararse para las situaciones que nos toque afrontar y dar lo mejor. Cada año que pasa uno cree que está más preparado aunque siempre habrá cosas por aprender. Yo siento que hoy estoy en un buen momento y estoy con muchas ganas de este desafío. Que el cuerpo técnico ya esté armado nos permite empezar a trabajar, para planificar y organizarnos con tiempo. Me provoca mucha felicidad este ofrecimiento y agradezco al club por eso», expresa el nuevo entrenador de Parque Sur en diálogo con nosotros.

-¿Cuál va a ser la idea para la próxima Liga, en medio de tanta incertidumbre?

-Es todo bastante raro porque en el medio de esta pandemia no se sabe cuándo empezará el torneo. La fecha que está puesta es enero pero no hay certeza de nada. De cómo se va a jugar, de qué forma y bajo qué protocolos. Ante tanta incertidumbre hay muchas cosas que aún no están definidas y condiciona el armado de los equipos y la disputa del torneo. Pero sí veo que los dirigentes de Parque Sur están haciendo un gran esfuerzo por cumplir de la misma manera que lo hicieron la temporada anterior. No hay apuro, faltan definir algunas cuestiones pero la intención es armar el equipo más competitivo posible y con más personas relacionadas al club y la ciudad posibles. Vamos a tratar de valorar mucho a los jugadores jóvenes y desde ahí que el proyecto que buscamos comience a manifestarse.

-En esta primera entrevista con vos como nuevo técnico del equipo profesional no puedo dejar de preguntarte por René Richard y tu experiencia con él en los últimos dos años.

-Todo lo que yo pueda decir sobre René quedará corto. Es imposible describir en palabras lo que él significa para Parque Sur. Eso ya es para siempre. Mi llegada al club tuvo la aprobación de él y tuvo muchísima humildad para abrirme su lugar. Fue muy permisivo para que yo pueda desarrollar mi trabajo e intercambiar cuestiones del equipo. Estoy muy agradecido de la posibilidad que me dio. Y siempre les dije a él y al club, hasta el día que se fue, que yo vine a trabajar a Parque Sur sabiendo que René era eterno en este lugar. No pensé que él iba a dejar de ser el entrenador para la próxima Liga, pero estas cosas se dan y son así a veces. Logró un hecho histórico para la ciudad: alguien que se mantiene tanto tiempo en un cargo y logra tantas cosas. No conozco otro caso parecido.

Damián Gamarra también fue asistente de otros dos históricos entrenadores como Mario Guzmán y Horacio Seguí. Compartió el mismo laburo con Santiago Rimoldi y Martín Guastavino. Y también desempeñó ese aprendizaje en la Liga A: al lado de Hernán Laginestra en Olímpico de La Banda.

La próxima Liga lo encontrará tomando decisiones y al frente de un equipo profesional por tercera vez. Gamarra ya fue el entrenador principal de Firmat FBC y La Unión de Colón, ambos en el ex TNA.

Ese trabajo profesional tiene detrás muchos años en inferiores, sobresaliendo los tres años en Lanús y los dos en la CABB.

El significado para el Payo

El que tomará el nuevo cargo de asistente del entrenador es Iván Payo Paolazzi. También hablamos con él. «Estoy feliz con este nuevo desafío, en lo deportivo por el crecimiento que significa. Para eso me vengo preparando. Tuve una pequeña participación en los últimos años junto al plantel profesional y me hizo aprender mucho. Y que esto pueda hacerlo ahora en Parque Sur, con lo que todos saben que el club significa en mi vida y la de mi familia, no alcanzaría con palabras», dice el Payo.

«Tengo muchas expectativas y muchas ganas de empezar a trabajar ya. También sabemos que hoy se necesita paciencia por el momento que estamos pasando. No vislumbramos que a corto plazo podamos recuperar la normalidad anterior a la pandemia. Tranquilo, pensando en las posibilidades que puedan surgir y que no nos agarre desprevenidos», agregó Paolazzi.

Por último destacó: «Me tomó un poco por sorpresa pero me siento preparado y no puedo ocultar lo feliz que me siento. Con todas las ganas y muy agradecido al club por el voto de confianza en mi laburo».

La continuidad del profe

El que seguirá al frente de la preparación física es Martín Pinilla. Otra temporada más para el PF sureño. Conversamos con él respecto al nuevo desafío.

«La continuidad me pone contento; ya empezamos a hablar con Damián, con quien compartiré la tercera temporada juntos, y con Iván que es un amigo de toda la vida. Me genera mucha alegría que se sume oficialmente al cuerpo técnico aunque ya hace algunos años qué estaba como parte del equipo, acompañándonos», expresó Martín.

«Como siempre, intentaremos trabajando de poder hacer crecer al Club en diferentes objetivos planteados y buscando subir una vara que René dejó muy alta», agregó Pinilla.

El PF también destacó: «Otra cosa que me da mucha satisfacción es ver que dentro del club todos tienen la posibilidad de crecer, que ante la ida de alguien los dirigentes saben que dentro de Parque Sur hay entrenadores formados que pueden tener sus oportunidades».

Parque Sur está en camino a la próxima Liga Argentina. Comenzó a moverse y pensar en lo que viene, en medio de tantas dudas que plantea la situación actual.

