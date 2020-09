Miguel Ángel Pepe fue distinguido como “Vecino Destacado” de Concepción del Uruguay

Se lo distinguió como “Vecino Destacado” de la Ciudad de Concepción del Uruguay. El presidente municipal Martín Oliva y el ex Intendente José Eduardo Lauritto entregaron en su domicilio particular un Diploma y el Decreto Nº 26.038.

“Siempre he sentido un atractivo especial por los relatos de mi pago chico. Quizás ese de pintar la propia aldea, o el pensar que el mundo está aquí, a mi lado y que cada vida es una experiencia irrepetible, ha hecho que todo lo que me rodea, sea trascendente o no, me demora y me produce ese placer que ocultan las pequeñas cosas cotidianas”.

Así se expresa Miguel Ángel Pepe en “Sin caballo y en Montiel”, cuento originado en la anécdota sobre un tal Héctor Roberto Chavero, tipógrafo del periódico uruguayense “Tribuna”, quien pasaría a la inmortalidad con el nombre de “Atahualpa Yupanqui”, una figura central de la cultura popular argentina.

Con todo merecimiento, quien le diera valor literario a aquella historia fue declarado el año pasado como “Vecino Destacado” de Concepción del Uruguay. Durante el reconocimiento, también participaron el concejal Rodolfo Negri y el Director de Derechos Humanos Darío Baron.

En sus fundamentos, la norma destaca la permanente actitud de servicio y solidaridad que Miguel Ángel Pepe brindara a la comunidad uruguayense, que lo tuvo como activo organizador de instituciones que han perdurado en el tiempo.

Agrimensor de profesión, fue un impulsor de las ideas e iniciativas cooperativistas junto a otras figuras señeras como Juan Balsechi, Roberto Uncal y Carlos Fernández Canavessi.

Entre ellas, quizá la más visible, haya sido la creación de COPUL, a instancias del entonces intendente Juan Egidio Lacava, junto a un grupo de visionarios; y su participación en el consejo de administración de Río Uruguay Cooperativa de Seguros, donde se desempeñó hasta el año 2005.

Otro aspecto saliente de su paso por la vida comunitaria queda reseñado en su preocupación por los valores de la educación, que lo llevaron a desempeñarse en el rectorado de la UTN, independientemente del prestigio que brindara al Profesorado de la Escuela Normal, a cargo de los cursos de Matemáticas y Física.

Muchas de sus experiencias de vida y su rico anecdotario han sido volcadas en dos libros “Memorias del Caminante” y “Vivir Entre Ríos”.

Los funcionarios se trasladaron el viernes por la tarde hasta su casa de calle Belgrano, a pocas cuadras de la Plaza Ramírez,y pudieron intercambiar sendas anécdotas de sus logros, conocimientos e intercambio con otras personalidades, vecinos destacados de una ciudad histórica y pujante como pocas otras en el país.

“Pero, invariablemente, Miguel Ángel Pepe es recordado, en los diversos ámbitos de su intensa vida pública donde actuó, como un vecino que dedicó sus esfuerzos en beneficio de la ciudad” y eso no se lo puede negar. Sobre todo, ese esfuerzo es el que nos lleva a reconocer en Don Pepe, pero también en tantos otros vecinos uruguayenses, su rol y compromiso para con esta ciudad, porque como decimos siempre e incansablemente: A esta bella Concepción del Uruguay, la construimos entre todos” exclamó Oliva al retirarse del domicilio de la familia Pepe.