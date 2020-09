«La normalización de relaciones entre Israel y el mundo árabe es también una oportunidad para la Argentina»

El embajador argentino en Israel, Sergio Urribarri, habló en exclusiva con Ynet Español, en la primera entrevista que concede a un medio internacional. Los recientes acuerdos de paz y las posibilidades de desarrollo del comercio bilateral que se abre tanto para Israel como para la Argentina. La histórica relación de amistad entre ambos países y el puntapié relevante y fundamental de la visita del presidente argentino, Alberto Fernández, a Israel en enero pasado.

En épocas de pandemia no es fácil conseguir ni conceder entrevistas. Por eso, entre otras cosas, tardó tanto en concretarse el reportaje al embajador de la República Argentina en Israel, Sergio Daniel Urribarri.

El ex gobernador de la provincia argentina de Entre Ríos no para, hasta es difícil sentarlo para una entrevista. No parece el embajador que uno imagina, su agenda se parece más a la de un dirigente político que a la de un diplomático.

“No tengo nada que ver con la diplomacia, yo siempre aclaro, soy político, fui gobernador, ésa es mi identificación”, aclara.

Quizá por su perfil político es que fue elegido para la estratégica embajada argentina en Israel. Para la Argentina, este país del Medio Oriente parece ser una puerta de entrada o de consolidación de otros mercados de la región.

Sergio Urribarri aceptó dialogar para Ynet Español, que se transforma así en el primer medio internacional en entrevistarlo.

–¿Cómo fue su designación al frente de la Embajada argentina en Israel, teniendo en cuenta que es un hombre que viene de la política?

–Cuando el presidente Alberto Fernández me invitó a servir al país como embajador en el exterior había destinos en Europa y América latina, pero elegí como destino el Estado de Israel. Porque fui gobernador de Entre Ríos durante dos períodos y es conocido el vínculo intenso que tiene mi provincia con la comunidad judía, que en muchos aspectos ha sido fundacional. Nací y me crié en un pueblo que se llama Arroyo Barú, que está rodeado por colonias judías, y en mis gestiones como gobernador trabajamos con la comunidad judía y logramos cosas importantes. Una acción que me enorgullece en particular es el establecimiento por decreto en 2011 de la enseñanza obligatoria de la Shoá en todas las escuelas públicas y privadas de la provincia. Este conocimiento se sigue impartiendo y se convirtió en una política de Estado al servicio de la memoria.

Esos y otros factores influyeron en mi elección de este destino y por supuesto también el vínculo histórico, social y cultural profundo que une a ambos países y ambos pueblos. Lógicamente también pesó la importancia actual de Israel, que es un país muy próspero con una economía integrada al mundo y una gran vocación hacia el comercio exterior, destacado a nivel global en el campo de la tecnología. El Presidente nos planteó los ejes de nuestra misión, que involucran fortalecer la relación bilateral tanto en lo atinente al comercio exterior, como en lo vinculado con la cooperación en el campo de la tecnología y el conocimiento, en el que Israel tiene un desempeño destacado a nivel global.