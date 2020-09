La Liga de Fútbol local dio por finalizadas las competencias deportivas de este año

Representantes de la Liga, de los clubes y autoridades de la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Concepción del Uruguay se reunieron para abordar la situación del fútbol local. Decidieron por unanimidad dar por finalizadas las competencias hasta el 2021.

El jueves pasado, la Municipalidad de Concepción del Uruguay a través del secretario de Turismo, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, Sergio Richard y el director de Deportes, Osvaldo López, participó de la reunión de la Liga de Fútbol local y los clubes afiliados para analizar la situación de los clubes en el contexto de pandemia y definir si se daría continuidad o no a las competencias futbolísticas de La Histórica.

Luego de que la Federación Entrerriana de Fútbol decidiese suspender todas sus competencias en lo que queda del año 2020 y diera autonomía de decisión a cada una de las Ligas locales, en el encuentro encabezado por el titular de la Liga de Fútbol, Claudio Aguirre, todos los clubes participantes votaron por unanimidad dar por finalizadas las competencias locales hasta el 2021. También se decidió reducir al 50% el pago de afiliación de los clubes para cumplir con los gastos mensuales de la Liga, y presentar una solicitud, a través de una nota, para adquirir fondos que solventen este pago de afiliación de parte de los clubes ya que, según indicaron, con la pandemia se les ha dificultado generar ingresos.

“Se observaron las condiciones de cada uno de los clubes para cumplir con los protocolos, la posibilidad de presencia de médicos, ver la posibilidad de hisopados y al concluir que son cuestiones de las que estamos muy lejos de cumplir, por lo que se decidió de forma unánime dar por concluido el calendario deportivo 2020 en lo que respecta a los torneos oficiales de la Liga de Fútbol. Quedó aclarado que aquellos que hubieran ganado el derecho a participar de los torneos provinciales, tanto en la Categoría Infanto juvenil como Femenino o Copa Federación mantendrán sus plazas para el año 2021”, explicó el presidente de la Liga de Fútbol al finalizar el encuentro.

En cuanto a las demás competencias, señaló: “Se habló del Torneo Federal Amateur que todavía está en veremos y no sabemos cuándo se va a retomar. Quedan 98 equipos dentro de los que se encuentra el Club Atlético Uruguay y debido al incremento de casos de coronavirus se hace más difícil la competencia y no está abierto el transporte interurbano, lo que dificulta las cosas. Lo mismo para el Federal A que no tiene fecha cierta de comienzo y no se puede prever tampoco”. “Y el tema de los pases, se decidió que se van a mantener siempre y cuando los jugadores en cuestión sigan con la idea de ir al club que solicitó el pase, sino quedará sin efecto”, concluyó.

Los funcionarios municipales mantienen un contacto permanente con los clubes de la ciudad de modo de acercarles toda la información respecto de programas y ayuda que brindan tanto el estado provincial como el nacional, mientras que recalcaron que la salud de los deportistas y de los vecinos uruguayenses sigue siendo una prioridad. “Paralelamente estamos en conocimiento de la situación económica de todos los clubes, lo que significa una constante preocupación para el municipio” subrayaron.