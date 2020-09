Intendente Oliva: “Por favor, mantengamos la distancia y usemos el barbijo”

Concepción del Uruguay, registró el número más alto de contagios en lo que va de la pandemia y esto genera preocupación, a la que no está ajeno el intendente de la ciudad, doctor Martín Oliva.

Esto lo dialogó este martes con colegas del programa «Las Cosas por su Nombre» de Radio 9, donde pidió a la comunidad que tome conciencia de la gravedad de la situación y que cumpla con el uso de barbijos y mantener la distancia.

El doctor Oliva destacó el trabajo de la Policía en los accesos, pero es necesario que quienes viajen a zonas de transmisión, lo notifiquen a su regreso y guarden el aislamiento de 14 días para evitar posible contagios, asegurando que si todos cumplimos con estas medidas, los contagios se minimizarán.

“El que se pasa en el ingreso y no dice de donde viene, se pasa de vivo. No estamos facultados para decirle vuelva a su casa, porque no está permitido”, destacó Oliva.

“Es importante mirar donde estamos y lo que logramos, por eso es el momento de extremar los cuidados. Ciudades tuvieron que retroceder por no cuidarse y no quiero que eso suceda con Concepción del Uruguay. Por favor, barbijo y distancia. Barbijo y distancia. Es muy sencillo. Nuestra ciudad tiene prácticamente todo abierto y depende de nosotros que siga así. Estamos en un momento difícil y lamentablemente no veo que nuestros vecinos se cuiden. No veo conciencia del uso del barbijo”, señaló el intendente en la entrevista.