Es muy seria la situación de las empresas de cine y del personal que trabaja en ellas

Desde el inicio de la pandemia, el cine fue uno de los primeros en cerrar sus puertas y con ellas comenzó a complicarse la situación de miles de familias que dependes de estos puestos de trabajo.

Muchas fueron las ideas para ir paleando este difícil momento, pero el tiempo sigue transcurriendo y nadie da una solución a estos trabajadores, que ven como otras actividades ya están retornando a una nueva normalidad, que si bien no es la ideal, les permite comenzar a recuperarse lentamente.

Por esto es que se dio a conocer en redes un comunicado, donde se explica lo que están padeciendo y piden se los contemple para una posible reapertura.

El escrito

Hoy en día con la industria totalmente paralizada 70.000 empleados que dependen del circuito comercial, 20.000 familias corren riesgos de quedarse en la calle. Cuál es el criterio que utilizamos para permitir que los casinos abran, los files pueden asistir a eventos religiosos, pero los cines con menor posibilidad de contagio permanecen cerrados ?? No estamos pidiendo la apertura inmediata de los cines, somos conscientes de eso, pero necesitamos con urgencia una previsibilidad de cuándo lo vamos a poder hacer. En la gran mayoría del mundo los cines ya están abiertos con protocolos exitosos, y para buena fortuna de la industria, comenzó mejor de lo que creíamos. Porque nuestra industria tiene que seguir cerrada, sin la previsibilidad que necesitamos ¿? Ya estamos hablando del comienzo del futbol, muchos casinos abiertos, fieles asistiendo a eventos religiosos y vuelos que comenzaran a volar. Acaso no es más peligroso que un plantel de 50 profesionales se muevan de Provincia a Provincia? O que 250 pasajeros vayan de Buenos Aires a Catamarca? Dónde está la previsibilidad, el sentido común y la prevención de la circulación del virus? El protocolo que presentamos, que desde el INCAA NO recibimos ninguna respuesta, contempla un 40% de capacidad de salas, mayor tiempo entre función y función, evitar las aglomeraciones con los finales e inicios de películas en distintas salas (tendrán una diferencia entre función y función de 1hora), tapaboca hasta que se entre a la sala, se tomara la temperatura a todos los espectadores y la venta de pochoclos será únicamente vía app para retirar y seguir el curso hacia la sala. Finalmente, nuevamente, no estamos pidiendo la apertura inmediata, sino la previsilibilidad para darle respuestas a nuestros empleados, nuestros consumidores y a nosotros mismos que no sabemos cuándo vamos a arrancar y los cines están en serio riesgo. Es imposible seguir sosteniendo sueldos, cargas sociales, impuestos y servicios y los alquileres correspondientes. De las 876 salas comerciales 358 salas pertenecen a circuitos internacionales, mientras que 518 pertenecen a empresario argentinos que urgen por las apertura de los cines. Desde todos los lados de la exhibición decimos que no podemos seguir haciéndole frente a esta situación. Estamos en estado crítico y no obtenemos respuestas de ninguna parte de las esferas públicas

#nomasbutacasvacias