Por el Dr Fernando Spiazzi: El deporte colectivo competitivo no tendrá actividad en lo que resta del año y en realidad el comienzo de la actividad en el 2021 todavía sigue estando en duda.

Hasta que no aparezca una vacuna confiable y hasta que los espectáculos deportivos, no puedan realizarse con público no habrá actividad en los deportes colectivos.

En estos momentos surgen expectativas de deportes que hace mucho tiempo están con nosotros, pero que para la mayor parte de la sociedad son desconocidos.

Hoy vamos a escribir sobre el futbol playa, un deporte mundial y con historia y que tiene muy pocos adeptos en nuestra provincia.

El lunes 14 de septiembre compartimos una reunión vía zoom y escuchamos a Sebastián Mastrangelo responsable del consejo federal de esta disciplina y en esta cita organizada por La federación entrerriana de futbol, se desprenden oportunidades para el futuro que debemos aprovechar.

El futbol playa puede transformarse en una importante salida, a la falta de actividad para jugadores y jugadoras y es un deporte que no requiere grandes inversiones en los lugares donde existan playas naturales.

Por lógica se necesitan conocimientos y aprendizaje de las reglas y para ello resultan muy importantes las capacitaciones que se dispondrán de aquí en adelante.

Esta nueva normalidad mundial nos propone nuevas ventanas y alternativas para poder recrearse y competir y una de ellas es el futbol de playa o también por lo pronto el futbol de salón.

Es tarea de las ligas y de los clubes adaptarse a estas condiciones y de los municipios brindar el apoyo fundamental para que de alguna manera este deporte encuentre eco desde los social y desde lo organizativo.

HISTORIA.

El Fútbol Playa surgió en las playas brasileñas de Río de Janeiro en la primera mitad del siglo pasado y, ya en 1950, se organizó el primer torneo oficial. No obstante, siguió jugándose de manera amateur hasta que en 1992 una empresa privada (actualmente denominada Beach Soccer Worldwide, BSWW) decidió tomar las riendas, creando un reglamento y un evento internacional.

Dicha empresa tenía sede estadounidense y es uno de los motivos por lo que al Fútbol Playa también se le conoce como Beach Soccer.

En 1995 se disputo el Campeonato del Mundo que fue ganado por la nación anfitriona, siendo Brasil los primeros campeones en la historia de los Mundiales de Fútbol Playa.

El éxito del torneo visto desde el interés comercial hizo que se celebraran más partidos, acrecentando el interés por este deporte en todo el mundo lo que dio lugar al Pro Beach Soccer Tour en 1996.

A partir de 2005, la FIFA pasó a regir el Beach Soccer y organizó su primera Copa Mundial de Fútbol Playa en Río de Janeiro. Esta se disputó anualmente hasta que en 2009 pasó a celebrarse cada 2 años

REGLAS DEL FUTBOL PLAYA.

El Campo

El área de juego del Fútbol Playa mide de 35 a 37 metros de largo por 26 a 28 metros de ancho. Está delimitada por cintas fijadas sobre la arena, generalmente azules para que contrasten con esta, y no cuenta con ninguna marca más sobre el terreno de juego.

Existe un área que se extiende 9 metros desde la portería y ocupa todo el ancho de la cancha. No está delimitada físicamente, sino mediante la línea imaginaria que une dos banderines amarillos colocados uno a cada lado del campo. El punto de penalti se ubica sobre ella.

Con la línea central ocurre lo mismo y está señalada mediante banderines rojos ubicados fuera del perímetro.

Las porterías miden 5,5 x 2,2 metros y están pintadas de amarillo para que sean perfectamente visibles.

Los Equipos del futbol playa.

Cada equipo está compuesto por 1 portero, 4 jugadores de campo y 7 suplentes.

Estos últimos pueden sustituir a jugadores de la cancha en cualquier momento, sin necesidad de comunicar el cambio al árbitro ni de esperar a que el juego se haya parado. Pueden entrar y salir tantas veces como quieran, siempre que lo hagan por la zona delimitada para tal fin y que en el campo nunca haya más de 5 integrantes por equipo.

Tiempo de Juego y Puntuación en Fútbol Playa

Los partidos de Fútbol Playa están compuestos por 3 periodos de 12 minutos cada uno. Este tiempo busca ser lo más real posible y, por eso, el cronómetro se detiene tras un gol, cuando se señalan tiros libres o penaltis, hay algún jugador lesionado o el árbitro considera que se está perdiendo tiempo intencionadamente.

Un periodo no termina hasta que la jugada en curso haya acabado, aunque se haya agotado el tiempo. Si se señala un tiro libre, este es ejecutado.

FUTBOL PLAYA EN LA ARGENTINA.

El futbol playa comenzó a desarrollarse en Argentina principalmente a principios de la década de 1990. En 1993 Argentina participó de un importante torneo junto también a Estados Unidos, Brasil e Italia. La Argentina es considerada como una de las naciones pioneras del fútbol playa por su participación en el torneo desarrollado en Miami. En aquel torneo la albiceleste presente a Sergio Goycochea y a Julio Olarticoechea, subcampeones mundiales en Italia 1990.

De los 10 mundiales no oficiales argentina estuvo presente en 8 de ellos alcanzando el tercer puesto en 2001 en Costa do Sauipe.

La Asociación del Fútbol Argentino está desarrollando aún más esta disciplina con la construcción de una cancha de arena en el predio de Ezeiza y la elaboración de planes de trabajo a largo plazo que permitieron el crecimiento del equipo nacional que, en la actualidad, es una potencia en el continente.

ACTUALIDAD

La AFA realiza campeonatos desde el año 2017 y a partir del año 2021 quiere comenzar a llevar el futbol hacia las provincias y crear torneos organizados por las ligas y supervisados por el consejo federal.

Es una buena idea en tiempos de pandemia ir aprendiendo conceptos y poder construir infractuctura parta poder desarrollar este deporte en continuo crecimiento en la argentina.

Hoy es tiempo de CAPACITARSE, de escuchar y de aprender, pensando que en el verano se pueda de alguna manera generar con esta disciplina una prueba piloto.