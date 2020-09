El 11 de septiembre se celebra en la república Argentina el “día del maestro” en reconocimiento al educador Domingo Faustino Sarmiento fallecido el 11 de septiembre de 1888.

La fecha se instauro en 1945 en la Argentina, por decreto del entonces presidente argentino, Edelmiro Farell.

Se reconoce el 11 de septiembre como Día del Maestro para todo el continente americano en honor al fallecimiento de Sarmiento, pero también en reconocimiento a la importancia que implica el trabajo y disposición de todos los maestros que día a día realizan su trabajo en las escuelas.

Maestro es el que enseña, el que educa, el que forma, por esa razón en esta columna quiero agregar como maestros a los formadores deportivos de los clubes.

En la Argentina los clubes se fundan a partir del año 1875 fecha de la creación del “social Mercedes “primer club de la república Argentina y en Entre Ríos con la fundación del “sociedad Victoria ParK” fundado en 1897, al que le siguen el Club Liebig de Colon 1904 y el club Atletico Uruguay 1904.

Cuando hablamos de maestros tenemos que ir atrás en el tiempo y recorrer los caminos del futbol infantil y en nuestro país el futbol infanto juvenil nace a fines de la década del cuarenta con los juegos evita creación de Eva Peron, hasta esa época en nuestro país no había divisiones inferiores, y el futbol infantil solo se practicaba en los potreros improvisados, sin tener los clubes futbol infantil.ni categorías.

Para entender el poco recorrido del futbol infantil vamos a citar la página oficial de AFA

El fútbol infantil, es decir la práctica del fútbol por parte de menores de 14 años de edad, debió esperar muchos años más para comenzar a formar parte de la Asociación del Fútbol Argentino, pionera indiscutible a nivel mundial de la actividad.

En la década del 70’ se empezaba a observar cierto atisbo de organización, con el nuclea miento en Ligas (A.F.I – A.F.I.M. 78 – C.U.F.I.), que diagramaban y disputaban torneos que no contaban con el control y la legitimidad de un organismo rector.

La primera reunión de la Comisión de Fútbol Infantil se celebró el 13 de octubre de 1983, donde se decidió cursar carta invitación a los clubes afiliados a AFA, participándolos en la misma al campeonato 1984 para jugadores nacidos en los años 1970/71/72/73.

En nuestra provincia los torneos de futbol infantil se comienzan a disputar en la década del 80 con la creación de AFIRU y es a partir del año 1984 en que los equipos comienzan a tener divisiones formativas y futbol infanto juvenil.

El consejo federal agrega la obligación de poseer para participar con primera división, tres categorías como mínimo de futbol infantil, esta obligatoriedad coloca en cabeza de los dirigentes del futbol del interior la importancia del futbol juvenil.

LOS MAESTROS DEPORTIVOS

Maestro es el que enseña, educa, el que forma, el que nos brinda herramientas, el que nos inculca valores.

La persona recibe a lo largo de su vida muchas formaciones y son baluartes fundamentales en la educación y formación-

LA FAMILIA

LA ESCUELA EN TODOS SUS NIVELES

LOS CLUBES Y ASOCIACIONES

LA SOCIEDAD

En la columna vamos a representar la importancia del formador deportivo en la vida del niño o de la niña en la práctica deportiva.

La persona llega la club a los cuatro o cinco años de vida, en la mayoría de los caso antes de ingresar a preescolar, en el ideario popular a un club va a aprender a jugar a patear el balón, a ser el nuevo Maradona o Messi, en realidad el joven va al club a aprender los valores que lo van a acompañar por el resto de su vida,

Les voy a contar una historia personal, en mi ciudad natal San Jose, yo como muchos gurises de mi edad jugaba al futbol en los potreros, campos improvisados, baldíos con arcos de palos, muchas veces sin travesaños, donde nos divertíamos desde la tarde hasta la puesta del sol.

En la década del 80 un amigo decide llevarme a la vieja cancha de San Jose donde DON RAMON MARTINEZ enseñaba futbol en la categoría cebollita, fui a la prueba y llegue para quedarme.

Pero la idea no es hablar de mí que en definitiva fui uno más que quedo en el camino (nunca jugué en primera división)

En el día del maestro quiero reivindicar la figura de RAMON MARTINEZ, que no era profe, no era técnico, era cartero de profesión, era trabajador de los medios de comunicación. Repostero, padre de familia, pero por sobre todas las cosas era un formador deportivo, era un maestro.

Es muy posible que cada club por esas épocas tenía un RAMON MARTINEZ, inculcador de valores, hombre organizador de eventos, del reto justo cuando nos desviábamos del camino, dé penarnos con el banco de suplentes cuando no andábamos bien en la escuela, de traernos chocolate los días de frio y de jugo los días de calor, de acompañarnos en los primeros años de nuestra vida para que los recorramos con valores, con ideales, con más sabiduría.

El común de la gente piensa que en un club se va aprender a jugar a la pelota o el deporte que uno elija ,que va a divertirse ,a recrearse, a jugar, si eso es una de las premisas ,pero no la más importante, el aprendizaje más valioso en un club son las lecciones de vida que allí se aprenden, el maestro deportivo, el formador, nos da herramientas ,nos da valores, que nos permitirán el día de mañana ser mejores personas.

En RAMON MARTINEZ, PICO GALEANO Y EL RENGO BRICHI en el Club San Jose, En GERARDO FAVRE Social y deportivo Santa rosa, en ALCIDES DEGENEBE Calle Ancha y muchos más está en nuestra zona el espíritu del formador deportivo esos que dejaban de trabajar largas horas y se preparaban pelota en mano para enseñar a patear un balón y ubicarte en la cancha, pero por sobre todas las cosas te enseñaban a pararte en la vida, para que cuando tengas que elegir elijas el camino correcto.

En el día del maestro que se celebra en el mes de septiembre no quería dejar para la oportunidad de reivindicar a los maestros deportivos, ellos también formar parten del camino de la educación, porque más allá de enseñarnos a jugar nos brindan las herramientas necesarias para poder vivir mejor.

UNA DE LAS PRINCIPALES VENTAJAS QUE BRINDA LA DOCENCIA, ES HABER SEMBRADO CARIÑO CON TODO AQUEL QUE NOS RODEA.

Dr. Fernando Spiazzi