Carta de Lectores: Farm. Alejandra Olivieri. M.P.E.R.496

He pasado gran parte de mi vida profesional luchando contra los microorganismos, soy una asesina de microorganismos! He usado desinfectantes, autoclaves, estufas, gases germicidas! Muchas cirugías fueron bien logradas gracias a mi trabajo invisible! Actualmente soy farmacéutica comunitaria, pero tengo un pasado hospitalario especializado en Esterilización.

Veo lo que para vos es invisible!

Me comunico a través de las Redes Sociales con mis pacientes, les explico y cuento que no usen máscaras caseras pedorras, cubrebocas que se les caen como calzones sin elástico, que no sirven las telas comunes de trama tejida, que le agreguen un papel de filtro de café…que compren barbijos quirúrgicos, porque aunque inexplicablemente siga prohibida su venta, se consiguen. Que comprendan que sólo retienen un 90 % de partículas los verdaderos barbijos de tela de “Polipropileno tricapa” (SMS/ Spunbond/SMS), todo lo otro es un mundo incierto de especulaciones no probadas. Los Equipos K95 no son para el común de los ciudadanos. Que autogestionen su aislamiento con

Barbijos

Distancia Social no menor a 2 metros

Lavado de manos

Todo el mundo habla, habla como si se supiera todo! Hablan médicos, periodistas, enfermeros, farmacéuticos….todo el mundo opina…yo opino! Pero no podes distinguir entre quién dice la verdad, de quien no lo hace. No podes hacerlo, porque cada uno lee el último artículo publicado en las más renombradas revistas científicas; pero esos artículos no están revisados por sus pares. Porque “la Pandemia amerita la urgencia” y la urgencia amerita los papers que se publican con un sello que dice “publicación acelerada”.

Pero no es lo único acelerado! También tenemos laboratorios produciendo aceleradamente vacunas! Vacunas inseguras, vacunas sin estudios de fase 3, pero “que se cree que dichos estudios van a dar super bien”, porque es buena onda dar esperanza, mientras yo soy la más ortiva de todos.

He visto webinars hasta altas horas de la noche! y he perdido el sueño. Hasta te puedo decir que en uno el Dr. Pedro Cahn dijo que los anticuerpos no eran neutralizantes, allá por mayo! Porque en mayo no eran neutralizantes, pero ahora sabemos que lo son. Una buena!

Y lo que vos no podés entender es que los modelos que usamos para diseñar un estudio, es lo que condiciona el resultado del estudio! Es lo que impone un sesgo al estudio mismo. Así como la estadística dice lo que la estadística quiere decir que dice la estadística…sí, es así…cuanto más perfecto el modelo usado…más nos acercamos a la verdad! Por eso hay tanta disidencia entre los artículos científicos.

Entonces qué nos enseña esta PANDEMIA? ¿Qué certezas tenemos? ¿Qué es lo que te quero decir?

Quiero decirte que entiendas, adultamente comprendas que por ahora estamos solos con nuestra alma! Tapate la nariz además de la boca si te me vas a acercar mientras yo elijo mis productos en el súper. El virus sale por la boca del portador e ingresa por la nariz del próximo infectado. Eso es lo más habitual! Si no te tapás la nariz y la boca, es porque te funciona la mitad del cerebro, lo siento mucho por vos!

Mantenete a más de dos metros si no tenés barbijo! Sí, MAS de dos metros, aunque vayas a visitar a tus padres y quieras comer con ellos. Porque si no vivís con ellos, vos pertenecés a otra burbuja.

La gente contagia a sus contactos estrechos. A aquellos con los que comparte más de 15 minutos en forma cercana, con ellos es más fácil retirarse el barbijo y acercarse no? Y ellos son: tu familia conviviente bajo el mismo techo, tus compañeros de trabajo, tus amigos y familiares que visitás (en nuestra ciudad aún no hay transmisión comunitaria). Nadie se contagió ni por un par de zapatos, ni comiendo una manzana mal lavada! Eso sí es una verdadera boludez.

Posiblemente haya un 40% de pacientes asintomáticos, que contagian…sí contagian. Aunque algún papafrita diga que no contagian, no es ninguna novedad! Siempre los portadores sanos contagiaron! En cualquier enfermedad!

Hay 9 casos activos en nuestra ciudad. Es difícil decirle a un padre que contagió a su hijo, y a un hijo decirle que contagió a sus padres. Pero es en familia, entre amigos y compañeros de trabajo; donde se contagia la mayoría de la gente!

Observo a la gente! Se ponen el barbijo para salir de casa, incluso cuando caminan solos por la calle, pero luego cuando visitan a un ser querido, ingresan al domicilio de éste y se quitan el barbijo!

Debemos priorizar el reunirnos al aire libre cuando interactuemos con otras burbujas sociales. En estos casos mantengamos la distancia mínima de 2 m al compartir comidas, y si están más cerca no coman y pónganse el barbijo!. Estamos en el peor momento de la pandemia y nos pesa a todos. Luchemos por la salud de todos, contribuyamos usando la cabeza anteponiéndolo al corazón. Dejemos de quejarnos, porque esta peste que nos está pasando es la pesadilla más real que hayamos vivido.

Nota al pie: Ojalá se hubiesen dispuesto expendedores gratuitos de barbijos quirúrgicos en las esquinas en vez de tanto gasto en IFE, ATP, y cuarentena excesivamente prolongada. Ojalá la comunidad hubiese comprendido como debe ser un autoaislamiento voluntario.

Farm. Alejandra Olivieri. M.P.E.R.496. DNI 16.298.108