Uruguayenses en el mundo: Agus y Juan eligieron el Motorhome para viajar y buscar un nuevo estilo de vida

Llega una nueva entrevista de #MatePorMedio, este diario web y de instagram que elige 03442 para compartir una noticia por semana de argentinos viajando por el mundo y distintas modalidades de hacerlo.

Esta vez se trata de Agus y Juan. Dos jóvenes uruguayenses que decidieron emprender su viaje en un Motorhome, remodelarlo y salir a conocer Europa.

Agustina Poerio trabajaba en administración de fideicomisios, mientras terminaba sus últimas materias de la carrera de abogacía. Es una joven sumamente sociable, improvisa conversaciones en los lugares a los que llega, esperando conocer culturas y formas de vivir a través de sus habitantes. Es activa y curiosa por naturaleza; y si de naturaliza hablamos: es una de sus grandes pasiones, los animales, el mar, el río, las montañas. Agus busca las historias de cada lugar, un juego que despierta la mente y la curiosidad.

Juan Manuel Alzamendi, estaba como encargado de comunicación institucional y realizaba trabajos de producción audiovisual privados. Él es la mente creativa de este equipo, que lleva consigo la planificación y el armado del proyecto de viaje sobre cuatro ruedas, a veces hasta gasta más tiempo en planificar algo que en el desarrollo propiamente. Ama viajar por el afán de estar en constate movimiento, sin importarle la estación del año y si es ciudad o un valle en el medio de las montañas, el viajar y dejar la rutina atrás, es el objetivo. Esto también lo convirtió en un nuevo Juan, al que tal vez le cuesta un poco más sociabilizar y dejó atrás esa costumbre de atender lo que piensan los otros.

Ellos son el equipo de “El mundo por asalto”, un sueño de viaje que comenzó hace más de tres años atrás y está en pleno desarrollo. “A mí me faltaban un par de materias para terminar y estábamos los dos trabajando, pero yo no me sentía bien. Y le dije a Juan, – quiero terminar la carrera porque me quiero ir -. Y así seguíamos soñando” empezó a contarnos Agus.

“De repente nos encontramos mirando mil páginas de viajeros, videos, blogs, experiencias, fotos, como con una ansiedad enorme. Un día miramos un video de una pareja que viajaba en motorhome y nos enloquecimos. Y Juan me tiro el – ¿por qué no podemos hacerlo?. Y lo primero que pensé: estás loco”.

No tenían la plata para hacer ningún viaje, alquilaban un departamento, pagaban las cuotas de un auto y la capacidad de ahorro era nula. Pero, al otro día de mirar ese video, mientras trabajaba, Agus le manda un mensaje a Juan diciendo solamente “¿Por qué no?”. Una pregunta que dejaba en claro cuál era la próxima meta por delante para esta pareja de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

Sin ideas algunas de costos empezaron a pensar en el destino, Europa les había gustado siempre pero la primera impresión era que los costos iban a ser menores si el recorrido lo hacían por América primero. Para su sorpresa, los costos de por ejemplo, una compra de Motorhome, era más económica en Europa que en Argentina, contemplando el tipo de cambio de hace tres años atrás.

Con gran acento en este punto, Agus resalta que “el proyecto era adoptar una nueva forma de vida, no eran vacaciones. Queríamos desaprender eso que siempre enseñan como forma de vida y empezar a aprender otra. Sin que suene hippie o bohemia, la idea era esa. Nos gusta cambiar, nos aburríamos mucho de la rutina. ¿Para qué matarnos trabajando todo el año para salir de vacaciones 15 días?, queríamos buscar la forma de que nuestra vida pase por viajar y que el trabajo sea un móvil para eso”.

“La clave es: preguntarse qué es lo que uno quiere y empezar a hacer todo lo que te va a llevar a eso”. En primera medida hablaron con la familia de ambos, dieron de baja el alquiler, vendieron el auto que llevaba muchos gastos y se fueron a vivir con un familiar. Y ahí empezó el plan de ahorrar al máximo, viviendo con lo justo, sin gastar en nada que no sea realmente necesario. “Al principio costo un montón, porque veíamos el sueldo y ni lo tocábamos, pero después nos pusimos prácticos y ya no costaba tanto”. La clave de los chicos era priorizar, todo pasaba por el viaje: antes de hacer un gasto debían pensar si ese gasto los alejaba o acercaba a su objetivo.

Visados para viajar por Europa

Agustina tiene ciudadanía Italiana, por eso los chicos apostaron al pasaporte Europeo para viajar tanto como puedan. Recordemos que con este pasaporte podes estar dentro de la Unión Europea el tiempo que desees, legalmente, podes trabajar, viajar, comprar un auto y hasta una vivienda. Claramente la situación es más sencilla si sos descendiente de algún país europeo y podés tramitar tu ciudadanía.

Como les contábamos, Agus tenía ciudadanía italiana pero Juan no, la respuesta antes de viajar era el matrimonio; así: arroz, anillo y un sí de por medio, se casaron. El conyugue de un ciudadano europeo adquiere el derecho de obtener un visado, para eso: el acta de matrimonio se legaliza, se apostilla, se traduce y se lo presenta en el consulado argentino en el que está inscripto. Este es un trámite actualmente en nuestro país está muy demorado, por eso Agus decidió viajar a Italia en 2018 e inscribir el matrimonio directamente en la comuna donde tiempo después fijarían residencia para que Juan obtenga su “permisso de soggiorno”. Es un permiso que otorga el Gobierno italiano a un ciudadano extranjero para residir en el país por un período de tiempo fijo o indefinido. Pueden ser permisos para residencia temporal o residencia permanente.

El próximo paso de los chicos, cuando Agustina volvió a Argentina, fue sacar los pasajes. Estaban muertos de miedo, porque ya es poner una fecha de realización, no hay vuelta atrás. Pero con un solo click en el enter, lo que parecía un juego de chicos pasaba a ser completamente real. No eran pasajes de 15 días de vacaciones, eran el boleto de salida a una nueva forma de vivir. Miles de trámites que terminar, cerrar cuentas de bancos, abrir otras para usar en el exterior, seguros de viaje, pasaportes actualizados, carnet internacional para manejar.

Pisando fuerte en suelo extranjero

En febrero de 2019 pisaron suelo italiano. “Lo primero que hicimos al llegar a Italia, presentamos los papeles en la Policía del Stato para el permisso de Juan. Empezamos a averiguar por el motorhome, era difícil porque no sabíamos mucho el idioma, ni de motores o de comprar en internet en el extranjero. Tuvimos mucha suerte de conseguir uno de una familia muy amable que nos ayudó”.

Con el motorhome estacionado en la puerta de la pequeña vivienda que alquilaron al llegar, el sueño era real, así pusieron play a la música, al disfrute, a las remodelaciones, play a una nueva realidad. Su idea era conocer gran parte de Europa pero el ojo siempre estaba puesto en el objetivo favorito que era Croacia y ahí llegó uno de los primeros descubrimientos increíbles como viajeros.

En su plan por viajar a Croacia ¿qué descubrieron Agus y Juan?

Hace muy pocos días les contábamos la historias de estos dos entrerrianos montados en un motorhome por Europa. Agus, la abogada y Juan, el realizador audiovisual y creativo.

Su primer objetivo por Europa era llegar a Croacia. “Para llegar a Croacia teníamos que pasar por Eslovenia y ahí estaba: fue el descubrimiento de mi vida ese país. Le dicen la gran desconocida pero el que va queda maravillado. Fue un país con el que nos encontramos muchísima naturaleza, verdes, montañas, una sociedad que tiene pasión por cuidar su medio ambiente. Bastante económico y muy fácil de recorrer. Todo hecho para el turismo responsable y de naturaleza. Pensábamos cruzar rápido y nos quedamos más de 15 días”.

Eslovenia no está entre los destinos turísticos más populares de Europa, pero año a año esto va cambiando. Más y más viajeros descubren la belleza natural y encanto de este pequeño país. Recomiendan visitar sobre ruedas, alquilar un auto o una moto. Las distancias son muy cortas, tenés media hora aproximadamente de viaje entre un punto turístico y el otro, con estacionamientos económicos (entre 5 y 10 euros) y rutas en perfecto estado.

La primera parada obligatoria será su capital: Liubliana, con la cueva de Postonja y el cercano Castillo de Predjama, el Lago de Bled y a la Vintgar Gorge. Obviamente hay más cosas que hacer en Eslovenia, pero estas cuatro están cerquita de la capital. Además, podrás conocer su tradicional leyenda de los dragones, símbolo de toda la ciudad. En este pequeño país podrán disfrutar de una puesta de sol en las costas del mar Adriático, adentrarse en las entrañas de la tierra en la región del Karst, recorrer bellos paisajes de montaña entre los Alpes Julianos, visitar lagos de cuento, como su famoso Lago Bled.

Agus y Juan, nuestros argentinos por Eslovenia, quedaron maravillados y fue una de sus primeras sorpresas como viajeros. Un lugar que jamás habían imaginado y ahí estaban mirando el color turquesa de sus lagos. Pero el viaje debía continuar y llegaron a Croacia, su primer gran objetivo por Europa, pero no fue lo que esperaban. “Creímos que íbamos a encontrar todo lo que te venden pero estaba tan lleno de turismo que no lo pudimos disfrutar, llegamos justo en pleno verano. Encima está prohibido estacionar con motorhome al menos que haya un lugar habilitado para eso”. De todas maneras, un objetivo estaba cumplido y en los cambios de viajes se dejaron sorprender por lo que iba apareciendo por delante, como fue Eslovenia.

“La idea era seguir a Grecia y después Turquia, íbamos a estar un año viajando según el plan inicial. Pero no pudimos salir de Croacia, porque había que cruzar Montenegro, Albania, Bosnia y otros países con montañas muy grandes, caminos muy complicados para viajar sin tanta experiencia y los GPS no andaban. Así decidimos volver a Italia”.

Desde ese entonces el viaje se vio algo complicado, contemplando el Covid-19 y los cierres de fronteras. Realizaron trabajos de temporadas como en la cosecha de olivas o ahora en un local comercial en las costas de Calabria. “Es importante poner el componente de realidad en todos los proyectos que nos proponemos para no frustrarse cuando las cosas no salen tan facil. El plan debe ser: SOÑAR, que los sueños se conviertan en OBJETIVOS, que nuestras acciones se conviertan en PASOS para llegar a ese objetivo. Siempre tratando de ser muy realistas”.

¿Por qué viajar en Motohome, según nuestros entrerrianos?

El proyecto del motorhome de Agus y Juan tenia como puntos a favor: ahorrar en los alquileres y el transporte, porque era una casa con la que viajan. Ademas, pasaban a tener la libertad de horarios, de transfers, de conexiones. Y tenían la posibilidad de frenar a trabajar tres o cuatro meses, juntar dinero y con eso plantear donde ir y hasta donde es posible llegar con eso. “Pensabamos armarlo nosotros, pero era más costoso que comprarlo armado: además considerando las variables de tiempo, las herramientas con la que contábamos, el espacio de trabajo que teníamos”.

“El hecho de vivir en un motorhome nos ayuda a mantener ese estilo de vida súper simple porque no podes tener tantas cosas materiales porque no tenés lugar, entonces las cosas pasan por otro lado. Tenemos un estilo de vida súper sustentable, reducimos al mínimo el consumo del agua, la generación de basura, consumimos solo la energía que generamos. No es mas fácil, es más trabajoso, pero el resultado vale la pena, nos encanta”.

Por último les preguntamos cómo es el costo por mes, con éste estilo de vida que aplicaron. Nos contaron que sin viajar, gastan aproximadamente 300 euros mensuales, viajado 700 euros. Pero que todo es relativo para cada uno y cada momento del año. “Lo mejor es proyectarse un presupuesto que pueda juntar de dinero y planear según eso”.

Hoy Agus y Juan se encuentran en Calabria, tienen su Instagram donde comparten muchos tips y lugares y su canal de YouTube donde pueden ver el documental de la odisea que vivieron con la llegada del Covid-19. Ellos son “El Mundo Por Asalto”, otros argentinos que “MATE POR MEDIO CAMBIAN EL PLAN”.