Simplemente Micaela García «La Negra»

Es un día muy especial para quienes conocieron a Micaela García. Es el aniversario de su nacimiento, Por eso su padre Néstor «Yuyo» García la recuerda con estas palabras:

Hoy elegí un semblante que te escribió la querida compañera María Agustina «Achu» Díaz, especialmente para este día donde te recordaremos con alegría, con compromiso y dando de comer en tu nombre a lo largo y ancho del país.

La querida Achu le puso por título «Un semblante de nuestra compañera Micaela “la Negra” García al cumplir 25 años»

La voz del video, es de una compañera de trabajo, Claudia Montesino, que se autodefine como «Contadora de Historias», y acá está contando la tuya.

Achu y Claudia, como muchisimas más, están empecinadas en construir la sociedad que soñaste.

Te quiero y te extraño mucho. Pero se que nos estás acompañando en esta tarea de tener un país mas igualitario y equitativo.

Abrazo grande, querida hija. ABRAZO GRANDE COMPAÑERA!!!!

UN SEMBLANTE DE NUESTRA COMPAÑERA MICAELA «LA NEGRA» GARCÍA AL CUMPLIR 25 AÑOS

Micaela es la sonrisa firme de una historia que avanza y que avanzará sin frenos, con dolores hondos, casi insoportables, como esos que anteceden al parto para dar lugar a nueva vida.

Micaela condensa políticamente aquello para lo que aún no tenemos palabras precisas pero sí una línea de acción definida, la de luchar hasta alcanzar la victoria, es decir, la felicidad del pueblo.

Micaela no es el nombre de una víctima de violencia patriarcal, ni el título de un diario, ni el nombre de una Ley. Micaela es exhortación a no bajar los brazos, es acción, es política con mayúsculas.

Micaela es el nombre de una compañera, de una militante, de una dirigente, de una líder, de una joven revolucionaria, de una heredera de Evita.

Micaela es la bandera que representa consignas sin siquiera tener que explicarlas.

Micaela es paderón pintado, es artista callejero, es música estridente, los juguetes perdidos en la voz del Indio y el hondo grito de un sapucay.

Micaela es el abrazo cálido al dolido, a la infancia desprotegida que juega.

Micaela es la herencia de Juana Azurduy y María Remedios del Valle, las huestes artiguistas, es la valentía y coraje de las guerras independentistas.

Micaela es la perseverancia infinita de las Madres y de las Abuelas de Plaza de Mayo. Micaela es la justa rebeldía de una generación imprescindible. Las 16 razones que parió Trelew y los lápices que siguen escribiendo mientras cantamos con fuego en la gargante que “no nos han vencido”.

Micaela es aquellos horizontes de los que hablaba Educardo Galeano, que nos ayudan a caminar para no abandonar la marcha ni el rumbo.

Micaela es nuestro lema, es el sueño concebido para que el futuro esté lleno de sueños.

Micaela es esa Patria Niña, esa Patria como peligro que florece, de la que nos hablaba el poeta depuesto Leopoldo Marechal.

Micaela es olla popular, merendero, centro cultural, comedor, unidad básica. Mate de mano en mano. Olor a guiso inventado. Picadito de fútbol. Rebelión.

Micaela es la gurisada entrerriana corriendo en patas por las calles de tierra y el olor a la tierra mojada después de la tormenta.

Micaela es la maestra rural enfrentando la avioneta envenenada, es el silencio del monte en galería y los ríos que atraviesan el cuerpo de Juan L. Ortiz.

Micaela es resistencia indígena, es charrúa y guaraní, mapuche y comechingona. Es la espalda dolida de Rafael Nahuel. Es la justicia peleando en la Amazonía y en el Delta incendiado por quienes odian a la tierra. Porque Micaela es una nación inmensa y criolla, indiana y negra.

Micaela es inconmensurable, como las venas abiertas que recorren latinoamérica.

Micaela es fe, es nuestra esperanza, es la espiritualidad sencilla del que ama, es la opción preferencial por los pobres, es la comunión con Mugica, Angelelli y los mártires palotinos.

Micaela es ese par de ojos profundos que nos miran e interpelan, junto con los de Santiago Maldonado.

Micaela es universidad pública y es pueblo descamisado entrando en ella. Es la Reforma Universitaria con sus sueños latinoamericanistas y de justicia. Es la lucha obrera y estudiantil en el Cordobazo.

Micaela es la rebeldía frente al hartazgo de ver al mundo injusto que no cambia.

Micaela es el próximo triunfo que estamos por abrazar y cada triunfo venidero porque su fuerza nos habita y conduce.

Veinticinco veces hemos dicho Micaela, uno por cada año cumplido este 9 agosto de 2020. Y cada año, para siempre, tendremos una nueva forma de referirnos a quien ha transcendido a la muerte porque nos enseñó que seremos recordados y recordadas por la forma en la que hemos elegido vivir.

¡Hasta la Victoria Siempre compañera Micaela!