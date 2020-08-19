Retirados y afiliados a IOSFA reclamaran por una mutual paralizada

En horas de la mañana de este jueves, personal retirado del Ejército, la Aeronáutica, Armada, Prefectura y Gendarmería, realizaran un reclamo nacional por la falta de atención de la mutual a la que están asociados.
Se trata del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), que según manifiestan se encuentra paralizada, razón por la cual, a partir de las 11:30, se concentraran en las filiales en distintos puntos del país, lo que ocurrirá también en Concepción del Uruguay, sobre calle Belgrano al 1400.
Los afiliados entregarán una nota dirigida a la Delegación “Paraná” del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas, en la que expresan:
Los abajo firmantes todos Afiliados del IOSFA e integrantes algunos de (USCA, USP), nos dirigimos a Ud a fin de presentarle la presente nota, con el objeto de poner en su conocimiento lo siguiente:
- EL RECHAZO A LA FALTA DE PAGO DEL IOSFA, A CLÍNICAS Y PRESTADORES PRIVADOS, POR LA ATENCIÓN MÉDICA BRINDADA A LOS BENEFICIARIOS.
- INFORMAR LA FALTA DE RESPUESTA INMEDIATA DEL IOSFA Y LAS DEMORAS EN LA CONTESTACIÓN DE E-MAILS PARA AUTORIZACIONES DE PRÁCTICAS MÉDICAS.
- LOS DECRETOS ORDENANDO EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL, DEVIDO A LA PANDEMIA DEL COVID 19, HAN PROVOCADO EL CIERRE DE LA DELEGACIÓN “PARANÁ”, SIN TENER EN CUENTA LA REALIDAD SANITARIA DE ESTA PROVINCIA, DONDE SE ENCUENTRAN TRABAJANDO CON PROTOCOLO COVID, OFICINAS DE ANSES, PAMI, AFIP ETC.
- SOLICITAR, SE AUDITE LA ADMINISTRACIÓN Y GENERACIÓN DE DEUDA DE LA DELEGACIÓN “PARANÁ”, A LOS FINES DE DETERMINAR RESPONSABILIDADES.
- FALTA DE BALANCES PÚBLICOS DEL IOSFA.
- FALTA DE REPRESENTACIÓN DE LOS SUBOFICIALES EN EL DIRECTORIO DE IOSFA.
POR LO EXPUESTO:
- SOLICITO:
- SE REGULARICE Y SE ASEGURE LA ATENCIÓN MÉDICA EN EL AMBITO PRIVADO, EN FORMA
- APERTURA DE LAS DELEGACIONES DE IOSFA EN TODAS LAS CIUDADES DE LA PROVINCIA, BAJO PROTOCOLO COVID 19, POR CONSIDERARLO UN SERVICIO ESENCIAL PARA EL PERSONAL MILITAR Y AFILIADOS.
- AGILIZAR LA REPUESTA DE LOS E-MAILS POR PRÁCTICAS DE LOS AFILIADOS, A NO MAS DE 48HS. RECORDANDO QUE UNA PRÁCTICA QUE SE DOMERE EN REALIZAR, PUEDE COSTAR UNA VIDA.
- SOLICITAR AL SR PRESIDENTE DEL IOSFA, QUITAR EL COSEGURO, PORQUE LO CONSIDERAMOS UN AUMENTO ENCUBIERTO A LA CUOTA DE LA OBRA SOCIAL.
- BALANCES DE LA DELEGACIÓN A DISPOSICIÓN DE LOS AFILIADOS.
- SOLICITAR AL SR PRESIDENTE DEL IOSFA, REMOCIÓN DEL PERSONAL QUE GESTIONÓ DESDE 2016 HASTA SU FRACASO EN 2020, INCLUIDOS LOS JEFES DE DELEGACIONES.
- INICIO/CONTINUIDAD DE LAS AUDITORIAS PARA DETERMINAR RESPONSABILIDADES, CON PUBLICIDAD A LOS AFILIADOS DE LOS RESULTADOS DE LAS MISMAS.
- POR SU INTERMEDIO, AL SEÑOR PRESIDENTE DEL IOSFA: SOLICITAR MODIFICAR EL DNU QUE OTORGA FACULTAD A LOS JEFES DE ESTADOS MAYORES PARA DESIGNAR MIEMBROS DEL DIRECTORIO SOLO A OFICIALES.
- SOLICITAR AL SR PRESIDENTE REPRESENTACIÓN DE LOS AFILIADOS SUBOFICIALES EN SITUACIÓN DE RETIRO EN EL DIRECTORIO DE IOSFA, SURGIDA DE UNA ELECCIÓN DE LOS AFILIADOS ENTRE LOS SUBOFICIALES Y SU DESIGNACIÓN ESTABLECIDA POR DNU.
- QUE CADA CIUDAD CUENTE CON FARMACIAS DONDE SE OBTENGA EL DESCUENTO DE LAS FARMACIAS CONTRATADAS, POR LO MENOS UNA POR LOCALIDAD.
- SOLICITAR AL SR PRESIDENTE QUE LAS DELEGACIONES TENGAN AUTONOMÍA PROPIA PARA RESOLVER CASOS DE NECESIDAD O SUMA URGENCIA Y NO DEPENDER DE AUTORIZACIONES DE BS AS.
- QUE LOS SUBOFICIALES QUE OCUPEN EL CARGO DE ENCARGADOS DE LAS DELEGACIONES, SEAN IDÓNEOS, EFICIENTES Y TENGAN CONOCIMIENTO DE LAS SITUACIONES PARTICULARES DE CADA DELEGACIÓN.
Señor jefe, nos urge una repuesta, necitamos tener la atención medica por la cual pagamos.
Sin otro particular saludamos a ud con la consideración más distiguida.
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