Preocupación y decepción: Comunicado de la Fundación Micaela García “La Negra”

Tanto la Fiscalía como la querella recurrió ante la Cámara de Casación al considerar que no fue tomada en cuenta toda la prueba producida respecto al accionar de Pavón en el feminicidio de Micaela, por el cual Sebastián Wagner fue condenado como único autor. Esta reciente decisión del Superior Tribunal, anula la facultad para rever la sentencia y poder determinar la participación de Pavón en el feminicidio de Micaela. Es decir, que el tribunal, no intenta conocer la verdad y que se procure justicia.

Jamás hemos abonado a una visión punitivista para resolver la violencia de género que se ciñe sobre nuestra sociedad. Como Mica creía y militaba por una sociedad más justa, también creemos en un profundo proceso de transformación social, cultural, política, económica e institucional que garantice los mismos derechos para todas las personas y proteja de la violencia machista a las mujeres e identidades de géneros no binarias. Desde la Fundación Micaela, creada poco después de su feminicidio, hemos trabajado incansablemente en este sentido con un esfuerzo inmenso. Hemos recorrido muchos lugares de nuestro país, hemos asistido a víctimas, brindado capacitaciones, acompañando con asistencia social a barrios en vulnerabilidad. Hemos hecho y seguiremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para construir la sociedad que Micaela soñó. Pero esto no será posible sin un Estado, sin una dirigencia política y sin un poder judicial, realmente comprometido con la erradicación y prevención de la violencia de género.

Este revés judicial nos llena de tristeza en días cercanos del aniversario del nacimiento de Micaela número 25. Pero la tristeza nos encuentra firmes, con el ejemplo de compromiso y lucha que Micaela llevó adelante en sus 21 años de vida y con la fortaleza de esta lucha colectiva que tiene el rostro de tantas mujeres que no están y nos recuerdan que no podemos bajar los brazos. Porque no bajamos los brazos, porque no nos han vencido ni nos vencerán, porque el camino que nos trazó Micaela es irreversible, es que transformamos la tristeza en acción y, por eso, el domingo 9 de agosto miles de las ollas populares se realizaron en cada rincón de la Argentina. Vamos a seguir construyendo el país solidario y con equidad que Micaela soñó y por el que tanto trabajó. Vamos a recurrir a todas las instancias necesarias para que la impunidad no se imponga a la justicia.