Periodista de EntreRíos24 denuncia ser víctima de un atentado

«Hoy a la madrugada 02.50 me despierta la policía alertada por un vecino. Me ponen en conocimiento que mi auto había sufrido un atentado, un hecho vandálico donde quedó apoyado en el piso de un lado y sobre 2 bloques de cemento sobre el otro, sin las 4 ruedas completas», señaló en su mensaje Pichi Blazquez, de EntreRios24 Noticias..

El periodista dijo que «Ayer hice una nota periodistica apuntando cosas oscuras del Fiscal Federico Uriburu junto al periodista Maxi Medrano de Nogoyá. Pero hace 1 semana hice una denuncia en Fiscalía y la lleva el Dr Martín Abraham denunciando al fiscal Federico Uriburu, al procurador Jorge Amilcar García, al ex gobernador Jorge Pedro Busti y al supuesto mano derecha de estos tres, el sicario «El Loco Alvarez» que me persiguen y me quieren asesinar si los sigo investigando periodísticamente. El que desarmó mi auto conoce muy bien el mecanismo del Peugeot 408 para quitar, robar, o llevarse parte de él. Y yo denuncié que el sicario Alvarez posee o se mueve en un peugeot 408 color gris con vidrios polarizados. Casualidad?».

El mail enviado por Blazquez, continúa diciendo «Hoy fue un acto vandálico. Luego de constatar el atentado fui trasladado en un patrullero hasta la comisaría 10 para denunciar el hecho que quedó asentado con el legajo 748/2020.

Estando en la comisaría décima siendo las 03.25 hs llamé a Fiscalía a la Unidad de Atención Primaria Nro 3434209404 interno 496 para alertar el hecho y que urgente tomen medidas; me doy a conocer y explicar el hecho, me atiende un tal Maier y me dice que el es empleado administrativo de Jorge Garcia y que no le importa lo que me pasó, que eso me pasa por denunciarlo a su jefe. Yo le digo ¡mire Maier si me hubieran asesinado!, me vuelve a contestar que no lo moleste y que no le importa, y me cortó la llamada. Está de testigo la Oficial de Turno que no supo que decir más que tomarme la denuncia del vandalismo».

Finalizando el periodista de Paraná expresó «Esto es un total atropello a la expresión, opinión y libertad de prensa de parte de la justicia. De esta forma el poder judicial quiere amedrentar a la prensa que investiga sus lados más oscuros. Ahora la Justicia va a esperar que me asesinen para actuar?».