Las mujeres socialistas denuncian que Ángel Giano limita la participación ciudadana

El pasado lunes, las Mujeres Socialistas de Argentina presentaron un proyecto de ley en más de 14 provincias que tiene como intención proveer los elementos de gestión menstrual de forma gratuita en diferentes lugares públicos.

A raíz de esto, es que las Mujeres Socialistas entrerrianas, intentaron presentarlo en la legislatura provincial y no fueron recibidas. No sólo porque la mesa de entrada de la Cámara de Diputados de Entre Ríos se encuentra cerrada, sino que tampoco quiso recibirlas el presidente y su personal, Ángel Giano.

Al respecto, Lara Esteve, Secretaria de Mujeres Socialistas de Entre Ríos dijo, «el lunes, a través de una compañera de la ciudad de Paraná, intentamos presentar este proyecto que venimos trabajando hace semanas con compañeras de todo el país, y no sólo que no fuimos recibidas sino que además desde la Presidencia de la Cámara baja provincial nos dijeron que no harían el trabajo de mesa de entrada, pese al derecho constitucional que nos ampara.»

«Tampoco quisieron dejar constancia de nuestra presencia allí, sólo dijeron que nos volverían a llamar en las próximas horas para ver de qué manera podíamos resolverlo», sentenció Esteve.

Asimismo Juan Rossi, dirigente del Partido Socialista de Entre Ríos agregó que «a más de cinco meses del inicio de la cuarentena es inadmisible que Ángel Giano no pueda garantizar una modalidad virtual para la presentación de proyectos, está limitando la participación ciudadana de todas y todos los entrerrianos».

Finalmente, Lara Esteve dijo «Aún en la pandemia, las mujeres socialistas hemos seguido nuestra marcha y lucha, y en esta oportunidad, en donde una crisis sanitaria y económica nos azota, es que entendemos que de una buena vez por todas debemos acercarnos más a la autonomía de nuestros cuerpos, proponiendo la libre elección, sin impuestos que agraven a los elementos de gestión menstrual que deseemos utilizar y que el Estado nos lo brinde».