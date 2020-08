Indignado: un comerciante uruguayense fue a San José y le prohibieron la entrada

Néstor Gabriel Valenzuela, propietario de la firma Libra de Concepción del Uruguay, viajó a San José para ver a un cliente de su comercio de indumentaria e impresiones, pero al llegar se enconró con que le prohibieron el ingreso a San José

En diálogo con 03442, Valenzuela explicó que esta medida la adoptó el personal policial, alegando órdenes superiores y sin darle explicaciones y lo intimidó con declararlo en rebeldía, agregando que el resto de los que hacían la fila para acceder a la localidad, aunque no fuesen de San José, pudo ingresar sin problemas.

El comerciante uruguayense debió esperar a su cliente en el lugar y pudo apreciar como a nadie le hicieron inconvenientes para entrar, salvo al el cuándo dijo que era de Concepción del Uruguay.

Valenzuela señaló a 03442 que fue con todos los protocolos e incluso con el permiso de circulación sacado con anterioridad como corresponde.

“Yo no fui a San José de paseo, lo hice por razones laborales y en la entrada me interceptó el control. Yo había sacado el permiso nacional para circular y el test como pide la aplicación y pensé tener todo en regla. Los policías me preguntaron de dónde venía y cuando le dije, me prohibieron seguir. Si yo hubiera tenido un permiso vencido o no estuviera en regla, me hubiera parecido perfecto, pero esto la verdad me molestó y mucho”, resaltó el comerciante.

Por otra parte resaltó que ni le pidieron su identificación y constataron el permiso, ya que todo fue de palabra y solo lo hicieron volver a él por ser de Concepción del Uruguay.

Finalizando hizo hincapié en señalar que la cuarentena complica mucho para mantenerse, sobre todo para una pequeña empresa de indumentaria deportiva e impresiones, obligándolos a reinventarse día a día para subsistir, pero así los siguen complicándonos.

“Se me vienen muchas imágenes a la mente con esta experiencia, como ser la falta de libertad de circular y de trabajar, y también de haber visitado y disfrutado los lugares turísticos y playa de esa ciudad que no creo vuelva a visitar”, finalizó.

Lo sucedido es verdaderamente extraño, ya que ambas ciudades tienen permanente circulación y esto se puede observar cuando transportes de esa zona entran y salen de Concepción del Uruguay.