En plenario de AGMER resolvieron realizar nuevas desconexiones virtuales

Declaración del Plenario de Secretarios y Secretarias Generales de AGMER: En los últimos días se ha registrado un preocupante aumento de contagios en nuestra provincia, estamos en los días más difíciles de nuestra lucha contra una enfermedad que tiene altos niveles de propagación e impacta con dureza principalmente en los grupos de riesgo y los adultos mayores.

Es “nuestra lucha” porque desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio, desde AGMER insistimos en que la mejor manera de prepararnos ante el avance de este flagelo global es en forma colectiva, profundizando nuestras mejores prácticas solidarias, “cuidar a los demás, como la mejor manera de cuidarnos”. Así, las y los trabajadoras/es de la educación, de la salud, los compañeros y compañeras de las organizaciones sociales, de los comedores y merenderos venimos poniendo todo nuestro esfuerzo en este contexto de adversidad.

Dijimos también que esta crisis era una oportunidad para crecer como sociedad, con mayor distribución de la riqueza y más justicia social. Todas y todos nos hemos comprometido en una causa común, con un pueblo muy golpeado por políticas nocivas y de rapiña que dejaron pobreza, hambre, marginación; con un aparato productivo literalmente paralizado, las pymes arrasadas, y un feroz endeudamiento interno. Desde ese lugar comenzamos a resistir a esta enfermedad y –nuevamente- las y los trabajadores volvimos a estar presentes haciéndonos cargo –una vez más- de asumir semejante desafío. Y hoy lo seguimos haciendo.

No vemos el mismo esfuerzo en sociedades anónimas como BERSA y ENersa, poco comprometidas ante este flagelo, quienes continúan asegurando sus ganancias aún en esta crisis Tampoco observamos ninguna práctica de solidaridad contributiva en los oligopolios agrarios, ni en los monopolios alimenticios y de las cadenas de supermercados que pujan los precios hacia arriba. Menos en el monopolio de medicamentos de Entre Ríos. Claramente, el esfuerzo y los costos de esta crisis se descargan sobre los sectores populares.

Bordet eligió declinar frente al capital financiero y ajustar el bolsillo de los trabajadores, de manual neoliberal. Valor hay que tener para enfrentar a los grandes intereses, lo otro se adjudica como antónimo. Volvemos a decir “los números no mienten, de acuerdo a la ley sancionada por la Legislatura provincial el 64,5 % lo aportan las y los trabajadores, mientras que bancos y financieras el 15,7 % y el sector agropecuario el 7,1 %”. El Ejecutivo y los legisladores que votaron dando la espalda a los trabajadores deberán hacerse cargo. Está claro, al flagelo del coronavirus en Entre Ríos se suma la pandemia neoliberal.

Afrontamos este año, además, con una discusión salarial no resuelta y por todos conocida, lo dijimos –además- reiteradamente. Volvemos a manifestar y denunciar que el Ejecutivo procede de mala fe, ya que en el marco de una discusión paritaria y de manera unilateral reduce el salario de los trabajadores activos y jubilados, vulnera el sistema previsional y atenta contra el principio constitucional de 82 % móvil. Se niega, además, a sentarse a discutir recomposición salarial a pesar de los planteos hechos por nuestro sindicato ante la Dirección de Trabajo, poniéndose de esta manera por fuera de la Ley de Paritarias y estableciendo de esta manera el estado de beligerancia.

Vemos también que el abandono del estado, evidenciado durante décadas, en materia de infraestructura es cada día más grave, el deterioro visible y los problemas estructurales ponen en riesgo las vidas, EXIGIMOS inmediato plan de refacciones garantizando las normas sanitarias.

El sector docente se encuentra conformado en su mayoría por un gran número de mujeres, que están a cargo de la familia y tareas del hogar, trabajo doméstico no remunerado. El teletrabajo ha invadido la privacidad, ha aumentado los horarios y la sobrecarga laboral, lo que ocasiona cansancio y sobreexigencia. Sumado a esto el 80 % de los casos de violencia de género transcurren en el seno del hogar. Tristemente, en las últimas horas sumamos un nuevo hecho como fue la violación y femicidio de la compañera Lorena Riquel militante social (CCC Rosario). Hacemos propia la exigencia de inmediata investigación y esclarecimiento del femicidio de Lorena y con urgencia la sanción de una Ley de Emergencia en Violencia contra las Mujeres con el presupuesto necesario para politicas efectivas.

Además, la defensa de los bienes comunes viene siendo, desde hace tiempo, una problemática abordada prioritariamente por nuestro sindicato. Los incendios que hoy arrasan con más de 50.000 hectáreas en la zona del Delta Entrerriano e islas del Río Uruguay, ponen en evidencia la desprotección legal y real que sufre desde hace ya mucho tiempo este ecosistema fundamental para la vida del planeta, por lo que exigimos la presencia del estado para garantizarlo.

Por lo expuesto Exigimos:

-Urgente reapertura de la discusión salarial de las/os trabajadora/es de la educación, de acuerdo a los criterios históricos de la Comisión de Salario: un salario mínimo inicial no inferior a la línea de pobreza y un porcentaje anual para todo el escalafón docente, activos y jubilados, de equiparación con el proceso inflacionario.

-Derogación de los Artículos 4, 5 y 6 de la Ley de Emergencia.

– Visualización de los recibos de haberes en tiempo y forma.

– Inmediato aumento de partidas de comedores escolares para ampliar la cobertura de los hogares de nuestros alumnos mediante módulos alimentarios, garantizando que cubran la necesidad de alimentos de las familias, como así también la actualización y aumento de partidas de limpieza que abarquen incluso los elementos necesarios para el cuidado y prevención de Covid 19.

-Devolución de los aportes patronales al iosper del 4,5% al 6% y la urgente regularización de las deudas provinciales y nacionales con OSPLAD.

– Los recursos necesarios que permitan a las y los trabajadoras/es contar con conectividad y equipamientos tecnológicos los cuales deben ser garantizados por el Estado.

– Que el gobierno provincial tome las medidas necesarias para prevenir los incendios forestales en el delta entrerriano y condenar a los culpables de este ecocidio.

PLAN DE ACCIÓN:

1- Desconexión virtual los días 26, 27 Y 28 de agosto – 1, 2, 3 septiembre.

2- Durante la primera semana: AUTOPARLANTE en los 17 departamentos, recorriendo las ciudades los días en que no se realice la desconexión.

3- En la segunda semana: Realizar un total de 100 hs. de transmisión en vivo por diferentes medios audiovisuales en defensa de la educación entrerriana, llevadas adelante entre los 17 departamentos como visibilización y denuncia de la realidad por la que atravesamos las y los trabajadoras/es de la educación.

4- Realizar spots publicitarios en radio y televisión visibilizando la lucha docente.

5 -Convocar a PLENARIO DE SECRETARIOS GENERALES EL PRÓXIMO LUNES 7 DE SEPTIEMBRE