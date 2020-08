El Socialismo critica el último DNU presidencial

Desde el Socialismo no se aprueba el último DNU del Presidente, considerando que este avasalla las libertades de las provincias. Así lo sostubo Juan Carlos Meillard. Desde la corriente Socialismo Popular tildaron de antidemocrática la medida y poco federal.

«Venimos acompañando las decisiones del gobierno nacional desde el 19 de Marzo, día en que se anunció la primera etapa del Aislamiento Social Obligatorio; sabemos que se obtuvieron muy buenos resultados y que se debe continuar de la misma manera, pero creemos que el último DNU no fue democráticamente tratado con la ciudadanía ni con los poderes republicanos y que avasalla las libertades de las provincias desconociendo las distintas realidades del interior del país rompiendo con un esquema de regionalización de las distintas restricciones que viene dando un excelente resultado hasta el momento.» Sostuvo Juan Carlos Meillard, presidente de Socialismo Popular de Entre Ríos.

Así mismo, en relación al alineamiento de los gobernadores que no cuestionaron la reciente medida del presidente, disparó: «Entendemos que las gobernaciones no tuvieron coraje frente al DNU de Presidencia, y que deberían haber defendido las libertades de las familias del interior que no deben verse coartadas por normas que se corresponden con una realidad endémica que vive hoy el AMBA y sólo algunas ciudades del interior. Hay extensos territorios en donde hasta el día de la fecha no se registraron contagios por coronavirus, y que controlan muy bien los ingresos y egresos hacia y desde otros lugares: esa ciudadanía no debería verse afectada por el decreto presidencial» apuntó Meillard.

Por su parte la dirigente de Rosario del Tala, Rita Bianqui de Salisky, advirtió con respecto a la democratización de la medida, que «es momento de que se pongan en valor espacios de debates y consultas en donde se vean representadas un poco más que las opiniones de los principales espacios políticos de gobierno: allí deben participar de la toma de decisiones los sectores intermedios de la sociedad civil que le garantizan a esas medidas no sólo legitimidad, sino también conocimiento directo sobre la realidad que se está tratando» finalizó.