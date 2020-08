Dictaron la prisión preventiva para acusado de un asalto a mano armada

En audiencia desarrollada en el Salón del Juzgado de Garantías de Concepción del Uruguay, ante la jueza Melisa María Ríos, se dispuso la prisión preventiva de un sujeto acusado de asalto a mano armada, causa que lleva adelante el fiscal Nº 3, doctor Fernando Martínez Uncal.

El acusado es Luciano Gabriel Esteche de 27 años de edad, apodado Lucho, domiciliado en la ciudad de Basavilbaso, quien fue representado legalmente por la defensora Oficial, Dra. Romina Pino.

Concedida la palabra al Ministerio Público Fiscal, relató el hecho que se le atribuyen al encartado, señalando que en la madrugada del 1º de agosto de 2020, Esteche (que iba con otros dos sujetos) sorprendió a un joven que se desplazaba a pie por la esquina de avenida San Martín e Irigoyen de la localidad de Basavilbaso, al que mediante intimidación con un cuchillo tipo navaja que le apoyó en el cuello, le sacaron la billetera color marrón con tres mil pesos, una campera color negra inflable y un buzo color gris con negro, para luego darse a la fuga del lugar, hecho que fuera calificado como “Robo calificado por el empleo de arma”, art. 166 inc. 2º primer párrafo del Código Penal.

Continuando su alegato, dio detalles de los motivos por el cual se solicitaba se mantenga detenido a Esteche, señalando la existencia de evidentes riesgos procesales; uno por la alta pena prevista para el delito que se le atribuye, que permite suponer un riesgo de fuga.

Por otra parte el imputado además tiene causas en trámite ante varias Fiscalías de ésta ciudad, obligando en una de ellas a solicitar la conducción por la fuerza pública dado que Esteche no se presentaba a las citaciones y que este dio domicilio no real, al tiempo que tiene medidas impuestas por el Juzgado de Paz de Basavilbaso de donde surge que no podría estar en el domicilio de su pareja, lo que demuestra claramente que no tiene arraigo.

A su turno, la defensora no se opuso a la materialidad del hecho, ni sobre los riesgos procesales, pero señaló como excesivo el plazo de 30 días solicitado por la parte acusadora.

Tras los alegatos y luego de un análisis minucioso de los mismos, la jueza dispuso hacer lugar al pedido fiscal, ordenando la prisión preventiva de Luciano Gabriel Esteche, por el plazo de 30 días y su alojamiento en dependencias de la Comisaría Primera.