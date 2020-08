Argentinos en el mundo: Viaja desde Italia hasta Asia, en su «bicicleta infinita»

En una nueva entrevista de Argentinos por el mundo, la uruguayense Luz Oradini de @matepormedio, nos cuenta la experiencia de un joven cordobés que decidió viajar desde Italia hasta Asia en bicicleta. Diferentes cosas fueron sucediendo en el camino, por ejemplo la pandemia.

Se trata de Sebastián Saladino, un muchacho que tiene 28 años y hace 10 que dejó la casa donde nació en Río Cuarto para buscar otros horizontes en Córdoba Capital. En su infancia perteneció durante más de 8 años al movimiento “BoyScout”, haciendo de la carpa y la naturaleza sus mejores aventuras, sin imaginar que de grande sería su día a día. Siempre con la pasión por viajar, fue como mochilero al Machu Pichu e hizo dos voluntariados en los glaciares del sur argentino, en el Parque Nacional Los Alerces.

En Córdoba Capital estudió Ingeniería Industrial, y en los últimos dos años y medio de carrera dedicó su tiempo a terminar la tesis y a trabajar. Con la oportunidad laboral en la reconocida empresa Fiat, tuvo la posibilidad de ahorrar, hasta recibirse. Pero sólo una semana después de terminar la carrera, ya estaba en un avión a Barcelona y que comience el viaje.

Para empezar, recorrió parte del camino de Santiago de Compostela, para después continuar viaje por Portugal y Francia, “fue muy linda experiencia que hice en un mes y medio como mochilero”, relata Sebastián.

Para viajar, Sebastián tenía una carta bajo la manga. Su bisabuelo era italiano, así que con todos los papeles en mano fue a Italia para tramitar su ciudadanía. Una vez que tenía el pasaporte italiano acompañando al argentino, pudo pensar en su aventura con más tranquilidad. “El hecho de tener el pasaporte europeo es una gran ventaja, pero la realidad es que en el único lugar donde lo use fue en Grecia, porque para viajar por los Balcanes, usaba el pasaporte argentino y no tuve ningún problema. Pero sí, el hecho de tener la doble ciudadanía es una tranquilidad”.

Así con todo listo, armo su blog y un instagram que denominó “BICICLETA INFINITA”, detalló una lista de lugares para recorrer, consiguió un sponsor que le vendió una bici a mitad de precio y trazó su nueva meta: VIAJAR EN BICICLETA DE ITALIA HASTA ASIA. “Adapté mis mochilas de mochilero como alforjas de bicicletas. Entrené casi a diario saliendo a correr o yendo al gimnasio y con la bici que me prestaba un amigo andaba por el norte de Italia. Nada super exigente pero si ir preparandome”.

Sebastián viajó en bicicleta por 10 países: norte de Italia, Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Albania, Macedonia, Grecia, Turquía y Georgia.

“Ahora me encuentro desde marzo, cuando empezó la pandemia, en Georgia” nos cuenta Santi. Este es un país ubicado en la costa del mar Negro y está clasificado como un lugar eurasíatico. Fue una república soviética y alberga aldeas en las montañas del Cáucaso, mientras que si queres conocer playas también tiene unas ubicaciones privilegiadas. “Acá hay miles de cosas para ver y hacer. Toda la gente es muy buena y la gastronomía es excelente. Es un buen lugar para los viajeros, porque las cosas cuestan un tercio de lo que cuestan en Europa, por eso es mucho más accesible”, nos detalla Sebastián.

El viaje en bicicleta estaba dividido en dos etapas: “era de Italia a Turquía la primera etapa y de Turquía hasta la India era la segunda. Estaba en mi segunda etapa del viaje cuando empezó el coronavirus. Ahora no se bien que va a pasar, así que me estoy replanteando qué hacer. Mi plan a futuro lo voy viendo semana a semana”.

TIPS DE VIAJE

Sebastián estuvo un año y medio organizándose en Argentina antes de tomar su primer vuelo, del que ya pasaron dos años. La preparación tanto psicológica como económica fue un proceso largo, porque vendió todo, desde el auto hasta las cosas del departamento que alquilaba.

«Cuánto debe ahorrar una persona es relativo. En mi caso es un viaje de muy bajo presupuesto, porque me gusta mucho acampar libre, no en camping y me cocino yo mismo. A veces aplico a los voluntariados de Workaway y no pago nada. Los que fui ahorrando me alcanzó hasta el día de hoy. Ahora con la cuarentena se me está acabando, así que, empecé a dar clases online de español y con eso me estoy autofinanciando”, explica Sebas.

Con total seguridad, nos dice que si uno no genera nada en el viaje, será todo más difícil. Pero si se busca la forma de algún ingreso o si realizan los voluntariados que tanto nombran todos en las entrevistas, el viaje se puede continuar.

Además, Sebastián nos cuenta su principal tip a la hora de ahorrar, previo al viaje. Al parecer es un consejo de familia que le paso su padre y le dió resultado: “mes a mes hace un chanchito y guarda ahí un monto fijo. Por ejemplo, cobras, comprá y guardá 50 dólares y no los toques. Porque si uno espera a fin de mes para ver cuánto sobró es más probable que no sobre nada”.

También Sebastián recomienda gastar lo menos posible en la previa del viaje. “Tenés que ir haciéndote la idea de que en el viaje uno va a tener menos comodidades, menos confort, siempre tratando de gastar lo menos posible. No importa que estés en la comidad de tu ciudad o de tu casa. Es importante dejar de comprar cosas que quizás no hacen falta y de esa forma se va ahorrando más”.

EXPERIENCIA DE VIAJE

Uno de sus mejores recuerdos en lo que va transcurriendo del viaje es en Turquía. Según Sebastián, lo llaman el país de la hospitalidad y lo pudo comprobar en carne propia. “Los musulmanes tienen un amor increíble por los huéspedes, al punto de que tres o cuatro veces dormí en Mezquitas musulmanas. Yo preguntaba donde podía dormir y me invitaban a pasar. Tenían todo el suelo alfombrado, me dejaban entrar con la bici, poner mi colchón ahí. Incluso me invitaron a comer un kebab y a la mañana me llevaron a un bar a tomar un cafe”.

Además, podemos contar una mala experiencia, que también hacen al viaje. Así es que su peor recuerdo hasta el momento es cuando empezó el coronavirus. A Sebastián lo encontró yendo a Tiflis, capital de Georgia. Le faltaban cien kilómetros y una tormenta de nieve lo sorprendió en el camino. Por miedo, «empezaron a cerrar comedores, hoteles, y cuando pedía un alojamiento para dormir me decían que no, que estaba cerrado. Así que no me quedaba otra que acampar y estaba bastante frío, nevando. Hasta el punto que una vez pare en una estación de Policía paré a preguntar dónde podía tomarme un tren y me cerraron la puerta en la cara, no me quisieron atender”, nos sorprende Sebastián con su relato. Para su tranquilidad, encontró una ciudad con una estación de tren y logró llegar a la capital, dos días antes de la declaración de la emergencia sanitaria.

Así Sebastián continúa sumando conocimientos, personas, culturas e idiomas a su vida. En este viaje aprendió italiano y ahora lo habla fluido, además, pudo perfeccionar su inglés. “Otra cosa a restacar es todo lo que aprendes de historia viajando, de una forma más entretenida y divertida de lo que se pueden aprender en los libros”.

Con bicicleta en el camino, muchos horizontes por delante y una constante reorganización de los planes, Sebastián sigue su viaje. Desde MATE POR MEDIO vamos a seguir acompañando el recorrido y descubriendo miles de lugares desde su mirada.

En próximas notas con Sebas, les contaremos:

Qué deben llevar en un viaje de aventura?

Lugares increíbles para conocer, recomendados por Sebas.