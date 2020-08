AGMER “Desde el gobierno no se debe criticar a los directores de las escuelas, se debe aportar los recursos necesarios”

Desde la Seccional Uruguay de AGMER enviaron un comunicado en el cual repudian repudiamos los dichos del coordinador de Comedores Escolares del departamento Uruguay.

En épocas en que se reconoce la labor de todos los que nos cuidan, especialmente personal de salud, desde el sector de los trabajadores de la educación debemos mencionar especialmente a las cocineras, los directivos de escuelas y demás docentes que trabajan en los Comedores Escolares Entrerrianos.

Desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio las escuelas que cuentan con el servicio de Comedor Escolar siguieron y siguen abiertas, brindando el almuerzo a miles de niños en toda la provincia, incluso se observa como aumenta la asistencia de más estudiantes puesto que la emergencia sanitaria trae aparejada la merma de actividades económicas que hace profundizar la crisis que golpea directamente a la población más vulnerable.

Pero el esfuerzo de estos trabajadores únicamente no alcanza, si no va acompañado de acciones y fundamentalmente de aportes económicos del gobierno provincial en esta crisis histórica que nos toca vivir.

Sin embargo, gobierno provincial, lejos de realizar mayores inversiones elige, a través de su Coordinador de comedores escolares en el Departamento Uruguay, culpar y hacer responsables a los directores de las escuelas, para justificar la escasa e irrisoria inversión que destina para la comida diaria de los chicos, acusando de falta de compromiso ante lo que logran con $30 por día por chico, como el mismo dirigente reconoce. Esto es repudiable desde todo punto de vista, de parte de funcionarios que en lugar de reconocer que directivos y cocineras están desde el primer día del dictado del ASPO atendiendo los comedores, y junto a los trabajadores de la salud, en el frente de batalla frente a la pandemia, los critica por no salir a “buscar precios”.

Este es el desprecio del gobernador Gustavo Bordet y sus funcionarios a los directivos de las escuelas, a los cuales además, los castigará a varios de ellos, descontando el 2% de sus salarios a partir de este mes gracias a la sanción y promulgación de la mal llamada “ley solidaria” en complicidad de los diputados y senadores oficialistas en la legislatura entrerriana. Donde además incumple en un acuerdo paritario salarial adeudando el pago de la equiparación de directivos de nivel primario con nivel secundario.

Los comedores escolares dependen del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, pero desde hace muchos años que los directivos se hacen cargo de las compras y tareas administrativas de los mismos, que funcionan dentro de las escuelas, sin recibir por ello ninguna remuneración, sino todo lo contrario como lo vemos en las declaraciones del Coordinador de comedores escolares del departamento Uruguay, haciéndolos responsables de una labor que no les corresponde. Invierten dinero que salen de sus bolsillos para recorrer y buscar precios, realizar las compras, llamados telefónicos y tiempo en realizar rendiciones y asistencias, endeudándose muchos establecimientos con los comercios para que las y los estudiantes puedan comer a diario, con una dieta lo más variada posible y a pesar de esto se los califica de “falta de compromiso”. En lugar de pensar en el bienestar familiar y entregar módulos quincenales para que el acceso al alimento llegue a todos los que en períodos regulares asisten al comedor y no viandas a las que sólo concurre una parte de la población escolar que asiste a los mismos. El Coordinador de Comedores nada dice que regularmente un establecimiento tiene mayor cantidad de estudiantes a los que asisten con meriendas y almuerzos, que en esta etapa concurren en menor cantidad porque no todos puedes trasladarse a diario, porque estamos en período de ASPO, porque los papas están trabajando y los chicos quedan en sus hogares al cuidado de adultos mayores que no pueden asistir a retirar la vianda. Por ello se ha señalado la necesidad de otorgar dichos módulos para que todos puedan comer. El Estado provincial invierte la mitad o menos de la mitad de lo que invertía en el comedor en épocas de presencialidad y pese a ello no aumenta la partida de comedores y castiga a directivos que entendiendo esta situación han entregado módulos, con alimentos que consiguen donados, con la magia que hacen con lo poco que tienen, enviando sólo $30 por día por chico para los que retiran viandas, $30 por día por chico que se pagan luego de entregar asistencia al comedor.

Que el gobierno provincial hoy no invierte lo suficiente, no es algo nuevo, podemos observar en distintos aspectos de desfinanciamiento e incumplimiento de acuerdos paritarios:

#Por un lado en que no se vacune a los directivos contra la gripe, pero si se ha hecho con personal de cocina, lo cual es un hecho absolutamente discriminatorio. Todos sabemos que no hay vacuna para el COVID-19, pero también se sabe que se recomienda la vacunación contra la gripe del personal de salud y de todo el personal esencial en esta cuarentena. No es un costo grande para el estado vacunar a todos los equipos directivos contra la gripe. Debería hacerlo todos los años pero principalmente en esta EMERGENCIA SANITARIA. Como sociedad debemos reclamarlo porque debemos cuidar a los que nos cuidan y a los que se preocupan por los sectores más vulnerables.

#Por otro lado debemos lamentar que el gobierno provincial solo aporte a los comedores escolares 30 pesos por día por chico que asiste. Es una cifra casi irrisoria. Y se debe aclarar que con esos 30 pesos no solo se debe dar de comer sino que también se debe mantener en perfecto estado de higiene a los comedores, se debe pagar el gas y hasta renovar algún utensillo de cocina en caso de ser necesario.

El Gobernador de la Provincia de Entre Ríos Gustavo Bordet y su gobierno debe saber que con 30 pesos por persona por día no alcanza, que a los comedores asisten niños desde nivel inicial hasta adolescentes y jóvenes (es el caso por ejemplo de las Escuelas de Educación Integral), que las partidas son las mismas a pesar de que las edades son variadas y que no es lo mismo alimentar a un niño de 5 años que a un adolescente. No creemos necesario ahondar en los costos de brindar una comida nutritiva a niños en edad de pleno crecimiento ni profundizar en el precio de los alimentos que todos sabemos aumentan más rápido de lo que nos indica el índice inflacionario del INDEC.

Hoy cocineras, directivos y docentes prácticamente hacen magia para brindar un almuerzo con tan exigua partida, con presupuestos insuficientes y desactualizados frente a la inflación. Pero no es responsabilidad de directivos, ni falta do compromiso el llegar a esta dieta, al contrario es desidia del estado provincial que no se pueda brindar la misma a todos por igual.

Queda claro entonces que los comedores escolares funcionan gracias al esfuerzo de los trabajadores y no por éxito de las políticas llevadas adelante por el gobierno provincial.

Por último no podemos dejar de denunciar, lo que decíamos en párrafos anteriores, que el Gobierno de Entre Ríos castiga a un sector de los trabajadores que mantienen en funcionamiento los comedores escolares –los docentes que ocupan cargos directivos en el Nivel Primario- al no hacer efectivo el acuerdo salarial 2019 que dispuso un aumento en el código 08 a los efectos de equiparar el adicional para directivos de primaria con el percibido por los compañeros de secundaria, y que hoy más que nunca debemos demandarlo, ya que estos trabajadores están todos los días abriendo las escuelas para que miles de chicos tengan su alimento.

Por lo expuesto desde nuestra seccional de Agmer Uruguay

#Repudiamos los dichos del Coordinador de comedores escolares del Departamento Uruguay,

#Hacemos llegar nuestro reconocimiento a cocineros, directivos y docentes que hacen malabares para que esos 30 pesos alcancen y que día tras día cumplen su tarea para que no falte la comida de los chicos en esta situación de crisis sin antecedentes, que sostienen las instituciones ante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio concurriendo a diario y brindando a todos el alimento en estos tiempos tan complejos que como sociedad estamos viviendo y

#Exigimos al Gobierno de la Provincia de Entre Ríos un aumento inmediato en las partidas para los comedores escolares y el cumplimiento del acuerdo salarial 2019 que involucra a los directivos de inicial y primaria que trabajan en estos comedores.

Walter Baccón – Sec General, Lia Fimpel – Sec Adjunta, Mariela Leiva – Sec Gremial

AGMER SECCIONAL URUGUAY