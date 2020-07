U19: Una camada de amigos con ganas de triunfar

Fancisco Pág, muy identificado con el Rojo, se formó desde chiquito, hizo todas las inferiores, jugó TNA y Liga Argentina, fue campeón provincial con al menos dos categorías y subcampeón nacional con la U19. «Pancho» como lo conocemos todos, nos habla de esta última categoría y de su amado club que está cerca de cumplir los 93 años de historia.

Pronto a cumplir 23 años «Pancho» Pág, jugador del Tomás de Rocamora que en la última temporada jugó para Atenas de Venado Tuerto de la Liga Provincial de Santa Fe para seguir sumando experiencia y formación nos habla de aquella camada U19 y del club que lo vio crecer.

Una camada de jugadores amigos, compinches dentro y fuera de la cancha, con mucho hambre de triunfar desde muy chicos. «Una camada que sobrevivió a muchos tiempos y aprendió a divertirse jugando a las escondidas en el mástil del club. Hambre y sacrificio suena bien, pero no lo recuerdo así, creo que era una mezcla de competencia y sentido de pertenencia» – manifestó Pancho

Recuerda aquel primer año, Campeón Provincial al derrotar en el Paccagnella a Olimpia de Paraná 93 a 69 en el último encuentro del Cuadrangular Final y clasificar al hexagonal final a jugar en Santiago del Estero: «Tengo pantallazos lindos, el equipo bailando y arengando antes de los partidos en el vestuario, dando vuelta a la plaza y una comida que organizaron los padres después de un partido perdido. Y ese hexagonal en Santiago dando algunas ventajas con respeto al descanso, estuvieron a un pasito, era el precio de jugar con los mejores, eramos todos primer año menos Emi Carnero y puede ser que hayamos descansado poco, con mucha desventaja en cuanto a lo físico pero estuvimos cerca de pasar a la siguiente instancia y pudimos disfrutarlo» – Dijo Pag.

En el 2016 se le escapó la final frente a Zaninetti, en un partido muy parejo disputado en un colmado Julio César Paccagnella, Zaninetti se quedó con el Final Four del Campeonato Entrerriano U19, con un último cuarto 10 puntos abajo, pero metieron un parcial de 17-4, con Saverio Díaz (quien jugó Liga Argentina este año en Rocamora) como principal anotador y luego manejaron la ventaja para conseguir el triunfo como visitante por 62-59. Francisco recuerda esa final con ganas de repetirla: «Todavía me acuerdo de ese partido y me da ganas de repetirlo. Zaninetti nos ganó la final provincial, nosotros ganábamos bien, nos clavaron una zona en todo el último cuarto y con mucho mérito de los chicos de Zaninetti quedamos cebollita y clasificados. Creo que eso nos dio veneno para la revancha, que la tuvimos en el cuadrangular semifinal del nacional».

Concepción del Uruguay fue la sede del Hexagonal Final del Campeonato Argentino de Clubes U19 recibiendo a los seis mejores equipos del país. Los dirigidos por Juan varas lograron jugar la final frente a Obras Sanitarias, quién se coronó con el título de Campeón Argentino Masculino de Clubes U19 2016, tras vencer en la gran final a Los Rojos uruguayenses 76-54. «Todo el hexagonal final fue algo lindo, se jugó en en nuestra cancha con gran organización, eso le daba un gustito extra. Volvería a jugar el partido de semifinal contra Lanús, cuando terminó ese partido fue cuando me di cuenta que habíamos logrado algo groso y también de alguna forma le hicimos llegar el agradecimiento a la gente que estaba trabajando fuera de la cancha».

«Sabíamos que había jugadores y equipos muy buenos, pudimos ganarle a la mayoría. No recuerdo haber hecho scouting, era salir a la cancha y defender como entrenamos y como sabíamos, nosotros con mucho sentido de pertenecía, del plantel y de las personas que trabajaron fue lo que hizo que todo fluya». Manifestó Francisco Pag.

Gran parte de la formación U19 debutó en TNA y Liga Argentina, equipo que era dirigido por Juan Varas, hoy técnico de Liga Argentina. No fue casualidad, un proyecto, un norte definido es lo que hoy que disfrutamos nos permite ver a algunos de estos chicos jugando Liga Argentina, Federal y provincial.

Estamos llegando a los 93 años, ¿qué se te pasa por la cabeza de escuchar tantas historias?

Me siento muy agradecido por haber tenido un lugar de contención como el club, creo que todos los clubes lo son en parte. Si escuché historias, se que el club pasó por muchos altos y bajos. Que hoy Rocamora pise firme como lo hace no es casualidad, 93 años es mucho y con la juventud que se maneja este club da la impresión que los valores se transmiten, este lugar sólo no puede soplar la vela así que agradezcamos a esa gente que mantiene esto vivo. Somos un ejemplo de inclusividad y diversidad, fomentemos eso y siempre pongamos el club por delante de todo»

¿Que significa ROCAMORA para vos?

No es fácil decir lo que significa Rocamora para mí. Sigue siendo el patio de mi casa, un espacio que se fue transformando en distintas cosas con el pasar de los años.

