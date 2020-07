Tras el incendio de micros: “Estamos muy conformes y orgullosos con el accionar de nuestro personal”

Estas fueron las palabras de Luis Crocci, segundo jefe del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay, tras el siniestro que afectó 8 micros de la playa de estacionamiento ubicada en Camino Viajo a San Justo y 37 del Oeste, acceso norte a La Histórica, ocurrido en la madrugada de este miércoles.

Como se informara en 03442, único medio en el lugar, manos desconocidas habrían provocado el incendio en las unidades que estaban estacionadas una junto a la otra, generando un siniestro de magnitud que gracias a la rápida intervención de hombres y mujeres del Cuartel uruguayense, se pudo circunscribir evitando la propagación a otras unidades.

Tras un duro trabajo de más de 3 horas, en medio de fuertes explosiones y una densa columna de humo, se pudo apagar las llamas, para así retornar al Cuartel.

Este miércoles por la mañana, 03442 dialogó con Crocci, que contó sobre lo ocurrido y la intervención del personal, Señalando “Tomamos conocimiento cerca de la una de la madrugada por el llamado del sereno, avisando que se estaba encendiendo un micro, por lo que acudimos inmediatamente al lugar con la guardia activa en la autobomba con 6000 litros de agua, pero al llegar observamos que dada la proximidad de las unidades, el fuego se había propagado y eran 8 las unidades siniestradas simultáneamente. Dimos el alerta al Cuartel y se sumó personal y acudimos con un cisterna de 22000 litros de agua, trabajándose con 5 líneas y 12 bomberos, sumándose otro cisterna de 18000 litros y tres efectivos más. Trabajamos hasta cerca de las 4 de la madrugada. Logramos evitar que se propague a otros colectivos estacionados en las proximidades, consumiéndose caso 50000 litros de agua”.

Respecto al inicio del incendio, el segundo jefe de Bomberos, no quiso arriesgar motivos dado que no es perito, pero se presume la intencionalidad ya que no estaban en funcionamiento y no hay elementos que pudieran ser los generadores del fuego.

“Estamos con mucho trabajo en estos días, en una extraña seguidilla de incendios que nos pone a prueba cada día. Gracias a Dios tenemos personal que se va capacitando siempre y ponen lo mejor para estar a la altura de las circunstancias. Nos llena de orgullo ser parte de este grupo y estar al frente junto a Carlos Nosalevich. Afortunadamente no hubo personal afectado y trabajamos con equipos autónomos y los trajes especiales que son de última generación, adquiridos por la Comisión que pese a las dificultades de estos momentos, sigue trabajando duro para que nuestro Cuartel cuente con los elementos apropiados para este servicio a la comunidad”, dijo el bombero.

Finalizando Crocci explicó que como sucede cada vez que se acude a un siniestro, al regreso se controla el equipamiento y se recargan los equipos autónomos, para dejar todo listo ante una nueva intervención.