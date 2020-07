Sigue generando polémica: El oficialismo dio media sanción en Diputados a la ley de emergencia económica

La Cámara de Diputados aprobó a primera hora de la tarde el proyecto de ley de emergencia económica que prevé detracciones en remuneraciones altas de activos y pasivos del Estado y aumento de impuestos para el sector financiero y de medicamentos. Fue con el voto afirmativo del oficialismo y el rechazo opositor, pese a los cambios de último momento. La iniciativa será girada de inmediato al Senado, donde se estima tratarlo este jueves 2 a las 11. A esta altura son numerosos los sectores que se oponen y rechazan la promulgación.

La media sanción se logró luego de un debate que se extendió durante cuatro horas y media, en el que hubo pases de factura entre oficialismo y oposición tanto por la situación de crisis que atraviesan las finanzas provinciales como por las razones que llevaron a esta situación.

La discusión se inició con el presidente de la Cámara, Angel Giano, bajando a su banca y actuando como miembro informante del proyecto del Ejecutivo. El cierre por el oficialismo estuvo a cargo de Julio Solanas. El presidente de la bancada del Frente Creer, Juan Reynaldo Navarro, sólo hizo uso de la palabra para mocionar el cierre del debate y efectuar las aclaraciones a los artículos a los que se les introdujeron reformas y el agregado que la bancada acordó con el Ejecutivo.

Estas modificaciones al texto original dejan fuera del aumento de ingresos brutos a las pequeñas droguerías y a las que tengan formato cooperativo, además de introducir una cláusula por la cual una mejora de los niveles de ingresos dejaría fuera de las contribuciones a la Caja de Jubilaciones al primer tramo de activos y pasivos, aquel que va de $ 75 mil a $ 100 mil

• El fundamento

Giano inició su intervención sentenciando que el proyecto en tratamiento tenía “dos objetivos básicos: asegurar el normal funcionamiento de la administración pública y hacer frente a la crisis sanitaria inédita, garantizando los servicios esenciales que el Estado tiene que cumplir”.

“Claramente -reconoció- tiene también la finalidad de lograr la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones. Es decir que esta ley de emergencia que el Gobierno ha trabajado a través del Ministerio de Economía y Fiscalía de Estado, tiene que paliar esta crisis que no sabemos cuándo finalizará y también hacer frente al déficit de la caja, para paliarlo o disminuirlo”, abundó.

“A la ley la podemos dividir en tres aspectos: uno referido al fortalecimiento y sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones a través de aportes o contribuciones del personal en actividad y de pasivos; aportes solidarios que se dan mientras se mantenga la emergencia, que es transitoria, extraordinaria y tiene fines públicos claramente identificables”, remarcó.

Con respecto a esto, acotó que el “esfuerzo solidario, tanto en aportes de activos como en contribuciones de pasivos es temporal. Culminará cuando la emergencia finalice”.

“El presupuesto que pensamos (a fines del 2019) no tiene vigencia prácticamente. Estamos ante una crisis extraordinaria y tenemos que contar con herramientas extraordinarias”, consignó Giano.

“Esta ley también contiene el aumento de impuestos de ingresos brutos e inmobiliario rural a los sectores con más capacidad contributiva”, destacó al mencionar el cambio de la fórmula de cálculo del impuesto para las entidades financieras, el incremento de la alícuota de ingresos brutos para droguerías comerciales grandes y el extra del inmobiliario rural para superficies de más de un mil hectáreas. “Es de justicia”, calificó.

“El aporte extraordinario estará destinado exclusivamente para la Caja de Jubilaciones”, anticipó el legislador. Del global, cabe señalar, los municipios recibirán por coparticipación un porcentaje del incremento de la recaudación por ingresos brutos e inmobiliario rural.

“Es justo que quienes más aumentaron sus ingresos, contribuyan para sostener la estructura sanitaria, el funcionamiento del Estado la ayuda social y la Caja de Jubilaciones”, arguyó luego.

También situó la crisis de las finanzas provinciales en el “lunes negro” tras la derrota de Mauricio Macri en las primarias de octubre del año pasado, cuando convalidó una fuerte devaluación y echó mano a recursos fiscales para mejorar su performance electoral en las generales.

En otro orden, comentó que el texto contiene un “artículo ordenador” que impide a los Poderes del Estado y a organismos descentralizados, otorgar aumentos por fuera de lo establecido por la paritaria provincial.

“Hablar de ley de emergencia no es agradable. Entendemos la posición de los compañeros de los gremios. Pero son medidas transitorias, terminan en junio del año que viene; son progresivas, al 85 no le impacta; del 15% restante, la mayoría son funcionarios o funcionarias. Los salarios más altos, funcionarios, legisladores, jueces, son los que más aportarán. Es una emergencia solidaria”, argumentó Giano.

• Réplica

El primer responsable de contestar los argumentos de Giano fue el presidente de la bancada radical, Gusta Cusinato, quien apuntó contra la “forma intempestiva del tratamiento de la ley” que dejó “sin posibilidad de diálogo con los que son afectados por la ley” a la Legislatura. “Ya está. Lamentamos que haya sido así”, dijo.

Luego, consignó que en dos encuentros con el Gobierno provincial requirieron la necesidad de que a través de un consejo económico y social se debatan mecanismos de consenso para atender la crisis financiera y el problema de la Caja de Jubilaciones, pero no se llegó a nada.

“Esto no es una emergencia, es un plan de ajuste donde el Gobernador asume todo el control de los demás poderes del Estado”, postuló.

Asimismo, cuestionó que la crisis de la Provincia “deviene del déficit de la Caja de Jubilaciones. La expectativa de recaudación es de 2 mil millones cuando se estima que el desequilibrio será de 16 mil millones este año. Es un parche”, evaluó.

Tras pedir que deben “analizarse los gastos del Estado” de hacer una mención lateral a la supuesta pérdida de 3 mil millones de pesos por “contratos truchos” en la Legislatura, sorpresivamente, terminó su alocución y pidió insertar todos sus demás argumentos por escrito, por lo que serán sumados a la versión taquigráfica de la sesión pero no se escucharon en el debate.

• Intercambio

Luego de estas dos intervenciones iniciales, se fueron alternando las alocuciones de oficialistas y opositores. Nicolás Mattiauda (PRO – Cambiemos) tomó la posta de Cusinato y apuntó que el proyecto en debate era “de ajuste y de rebajas. Es un parche. Lo recaudado no cubre ni el déficit del primer cuatrimestre” afirmó.

Néstor Loggio, del Frente Creer, tomó el guante y precisó que nadie “en su sano juicio puede pensar que no estamos en emergencia” y que ésta requiere “un esfuerzo de los que más podemos”. “No existe la magia en política”, dijo en torno a la necesidad de que el Estado cobre impuestos para atender las necesidades de la población y cuestionando al sector liberal que pretende que haya buenos servicios sin tributos

Luego fue el turno de Gracia Jaroslavsky (UCR en Cambiemos) quien cuestionó que no correspondiía “que pretendan sacar con esta velocidad, sin discusión, sin consenso, una norma de extraordinaria importancia para la provincia. No entiendo el por qué”.

“En esta situación de pandemia, donde la gente no sabe con qué recursos contará para sobrevivir, donde la sociedad tiene miedo a morirse, no podemos provocar más incertidumbre a la gente, estamos mirando una situación que no es la real”.

“Yo me enamoré de ese hombre”, dijo en relación al Gobernador en su discurso ante la asamblea legislativo de comienzos de año, al que luego cuestionó por no tomar las medidas que anunció. “Esto es un parche de papa”, refirió.

“A ver si entienden: quien están en emergencia es la gente. Yo no creo que vayamos a ser Venezuela. Tengo confianza en el peronismo. Por eso no puedo creer que sean tan miopes y que no vena que esta sociedad está quebrada. Convoquen: estoy dispuesta a votar la emergencia después de que me expliquen cómo se modifica el régimen previsional, el Estado, pero no así. No a acosta de la solidaridad de la gente”, remató.

Luego se sucedieron el Manuel Troncoso (PRO) y las oficialistas Stefanía Cora y Mónica Farfán; el único dato saliente de las intervenciones de las dos integrantes fue que adelantaron su abstención en la votación particular de los artículos que imponían descuentos a activos y pasivos del Estado. También se sumaron al debate los opositores Jorge Satto (PRO), Julián Maneiro (UCR) y Uriel Brupbacher.

El presidente de la bancada del PRO, Esteban Vitor, comenzó su intervención con una ironía. Ante las numerosas críticas del oficialismo, recordó que el año pasado en las elecciones nacionales triunfó en Entre Ríos la fórmula encabezada por Mauricio Macri y sus listas de legisladores. “Tan malo no debe haber sido si el pueblo entrerriano lo elegió”, deslizó.

También le habló a Bordet por haber responsabilizado a Macri por la crisis y por el desajuste de 4 mil millones de pesos. “Cuando asumió no había para pagar salario ni aguinaldo, recurrió al ministro (del Interior, Rogelio) Frigerio y al Presidente Macri. Antes, comenzó a pedir adelantos de coparticipación: 23 mil 500 millones de adelanto de coparticipación en cuatro años, que hicieron que pueda pagar sueldos. Justamente un Gobierno (nacional) al que se acusa de insensible y neoliberal colaboró para que los trabajadores puedan cobrar”, le endilgó.

A renglón seguido, trajo a colación que se le restituyó a Entre Ríos el 15% que se detraía de la coparticipación federal y que iban a financiar la Anses y la AFIP.

Además, le enrostró los 8 mil millones de pesos que “un gobierno insensible” le envió a la Provincia para paliar el déficit de la Caja de Jubilaciones. También detalló otros giros de fondos y las obras públicas que el gobierno de Cambiemos concretó en Entre Ríos.

Marcó que hubo un déficit del 10% en los primeros meses del segundo mandato de Bordet “sin pandemia y sin Macri, subrayó, tras lo cual cargó contra el peronismo, sentenciando: “17 años gobernando y no se han resuelto los problemas”.

Finalmente hizo un llamado al diálogo y comprometió que la oposición estará a la altura de las circunstancias.

Por su parte, el radical Eduardo Solari recordó una declaración del Gobernador Bordet del 20 de marzo de 2018, en la cual el mandatario había dicho que recibió una “Provincia fundida”, en clara referencia, entendió el legislador, a que “en diciembre de 2015, la provincia estaba fundida” por lo que esbozó una “primera conclusión: esto de echar culpas a los últimos meses de Macri y a la pandemia es una mentira”.

“Como a Cambiemos le había ido bien en las elecciones, (Bordet) vivía acercándose, por no ser grosero, al Presidente y a sus funcionarios”, agregó, diciendo que el Gobernador estaba en un “regaloneo permanente con el gobierno de Cambiemos cuando le iba bien y se alejó cuando le fue mal. No es esto de una persona digna: esto no se hace”, entendió.

“Bordet es responsables desde hace 54 meses de la gobernación, esta crisis lo tiene como responsable principal”, consignó Solari, puntualizando que el proyecto de ley de emergencia “está compuesto por parches, no hay planes”, tras lo cual precisó que en el articulado había elementos que habilitaban al Gobernador “a hacer ajustes más duros”.

Además, evaluó que el Gobierno provincial busca llevar los rechazos a esta norma a la Nación para decir que ya no hay nada más que hacer, y que se necesita la ayuda del Estado central para atender el funcionamiento del Estado, augurando que se vienen “tiempos difíciles para los entrerrianos”.

El justicialista Julio Solanas cerró el debate, rebatiendo algunas posiciones opositoras y subrayando en varias oportunidades que los recursos por mayores impuestos y por las detracciones de haberes de activos y pasivos “irán a la Caja de Jubilaciones, no a la renta financiera ni al exterior”. “Hay un Gobierno que vela por los intereses de todos los entrerrianos”, dijo, al tiempo que planteó a la oposición: “No es tiempo de tirar nafta”.(APFDigital)