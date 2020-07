Operativos conjuntos entre Policía, Prefectura y Municipio

Policía de Entre Ríos, Prefectura y la Dirección de Seguridad Ciudadana sostuvieron intensos trabajos conjuntos que derivaron en varios autos retenidos, infracciones por conducir alcoholizados y la intervención en dos viviendas por violar el Decreto Nacional de Urgencia: Los jóvenes estaban de fiesta.

Durante el sábado y domingo, personal municipal de Tránsito y Guardia Urbana realizó una intensa tarea en conjunto con personal policial y de la Prefectura de Puerto.

En principio y ante el llamado al 101 la Policía concurrió a un domicilio céntrico de calle 8 de Junio donde se festejaba el cumpleaños del propietario violando el Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia y las normas provinciales y municipales que se ejecutaron en el marco del Distanciamiento Social que se vive en nuestra ciudad. Allí – madrugada del domingo – había alrededor de 35 personas invitadas a la fiesta por lo que se tomaron los datos de todos los participantes, quienes fueron notificados sobre la infracción cometida, quedando las actuaciones en manos de la Justicia que establecerá la penalidad correspondiente de acuerdo al hecho. Se recuerda que en la ciudad, se firmó el Decreto Nº 26.370 que adhirió al Decreto del Gobernador Bordet y que solo permite reuniones de hasta diez familiares los viernes, sábados y domingos hasta la una de la madrugada.

Otra fiesta

Pero esta no fue la única reunión. Otra denuncia al teléfono de la División Tránsito 103, obligó a los agentes municipales dependiente de la Dirección de Seguridad Ciudadana y a los agentes policiales, a trasladarse a Colonia Perfección Sur, donde también había un encuentro con alrededor de 40 adolescentes. La música alta se escuchaba desde lejos por lo que además de la infracción municipal, se comunicó del hecho a las autoridades judiciales para que tomen intervención en la acción ante la violación de las normativas nacionales, provinciales y municipales.

Autos y motos retenidos

Este sábado y domingo la División Tránsito conjuntamente con las fuerzas policiales y de Prefectura Naval, realizaron importantes operativos de tránsito. Se secuestraron nueve vehículos durante el fin de semana por no contar con la documentación tanto personal como vehicular en regla y, durante la madrugada del domingo, se retuvieron siete vehículos más, (16 en total) debido a que los conductores conducían en estado de ebriedad violando de esta manera, la Ley Nacional de Tránsito y todas las normas que se desprenden de la misma.

La Policía por su parte, intervino en la retención de doce motos por variadas irregularidades en la documentación.

Este domingo, al culminar todos los operativos y luego de las intensas jornadas de trabajo, el Dr. Gustavo Hanza, director de Seguridad Ciudada dialogó sobre los resultados que fueron altamente positivos no por las retenciones, “sino porque la comunidad debe entender que las normas viales deben respetarse para cuidarnos y cuidar al resto de la sociedad. Atravesamos además, una pandemia que nos obliga a reforzar el esfuerzo de todo el personal que trabaja en calle para que las normas se cumplan. Es importante el rol social, el respeto a las normas y a la vida. A no conducir en estado de ebriedad, a tener los papeles en regla, a respetar las normas de tránsito, y ahora además, a cuidarnos para no enfermarnos, a no realizar fiestas innecesarias que podrían terminar afectando nuestra salud”. Finalmente el funcionario remarcó que durante este fin de semana se reforzaron los controles en el acceso a la ciudad ya que se aprecia una mayor fluidez de vehículos, por lo que empleados de distintas dependencias de la municipalidad, como también funcionarios de distintas áreas, se suman a los controles diarios, durante las 24 horas, “junto como siempre” a los agentes de la Policía Departamental Uruguay.