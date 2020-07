Información de Colón

Se autorizan las reuniones familiares en Colón

También se habilitarán, a partir del lunes 13, las actividades artísticas y culturales, además de actividades deportivas al aire libre, en pareja o grupos reducidos

La Municipalidad de Colón dio a conocer este miércoles 8 de julio, la autorización en el ámbito de su jurisdicción de la realización de reuniones familiares los días viernes, sábados, domingos y feriados, con un máximo de hasta 10 personas, debiendo ser los participantes residentes del ámbito de la jurisdicción de la Municipalidad de Colón.

Por otra parte, a partir de lunes 13 se autorizarán las actividades culturales, tales como la realización de actividades artísticas al aire libre, salas de ensayos y estudios de grabación, apertura de bibliotecas, entre otras.

Además, se autorizará también a partir del día lunes el desarrollo de disciplinas o actividades físicas y deportivas que puedan practicarse de manera individual, en parejas o en grupos reducidos de personas.

Todas y cada una de las actividades, deberán desarrollarse bajo estricto protocolo de cada una de ellas.

Difunden las encuestas realizadas a prestadores y a turistas

Los datos de interés para el sector pero también para público en general, están disponibles en la página web oficial de Turismo

La secretaría de Turismo y Cultura de Colón invita a visitar la página web www.colonturismo.tur.ar para conocer los resultados de las encuestas “Impacto económico de la pandemia Covid-19 en el destino Colón” realizada a prestadores comerciales y turísticos, directos e indirectos. Y la encuesta “Destino turístico post-distanciamiento social” que se realizó On-Line a turistas, con la premisa “¿Qué buscarán de nuestro destino Colón post-pandemia?”. Los datos están accesibles para todo público.

Área de discapacidad

Realizan campaña de concientización para comunicarse con personas con dificultades auditivas

Días pasados se difundió un video donde se explicaban las opciones para que las personas sordas o hipoacúsicas puedan comprendernos

El área de Discapacidad de la Municipalidad de Colón, junto al Observatorio de discapacidad, realiza una campaña de concientización sobre el uso de barbijos transparentes para que las personas con disminución auditiva y sordas puedan comprender el diálogo. La tarea de concientización se realizó en Farmacias de la ciudad, pero además, se difundió días atrás un video explicando distintas opciones para facilitar la comunicación.

“Las personas sordas o hipoacúsicas, no pueden entender cuando utilizamos los barbijos comunes, porque al no escuchar y al no poder leer los labios no van a comprendernos” dijo al respecto en el video explicativo Lorena Schlottauer, coordinadora del área de Discapacidad.

Por ello, resaltó la importancia de que puedan usarse máscaras faciales o barbijos con transparencias para que puedan leerse los labios.

“Y si no tenés estas máscaras o barbijos especiales, entonces lo que podés s hacer es pedir permiso, tomar distancia y hablar sin tu barbijo para que pueda leer tus labios” agregó.

Como otra opción, se propone también: “si tenés que estar cerca, pedís lápiz y papel para que puedan escribir y de esa manera comunicarse” señaló Schlottauer.

El video finaliza con el mensaje: “Desarrollemos la empatía, y para vos, quiero decirte, Colón te incluye”.

Participó la Red Federal de municipios turísticos

Se realizó un nuevo encuentro virtual de la microrregión

La reunión permitió avanzar en ideas para promociones conjuntas. Además se compartieron experiencias sobre la situación actual del sector turístico

La Secretaría de Turismo y Cultura de Colón participó el pasado martes de un nuevo encuentro de la Microrregión Tierra de Palmares con los referentes de áreas oficiales de Turismo San José, Villa Elisa, Colón, Ubajay, San Salvador e intendencia Parque Nacional El Palmar.

En la reunión se abordó un proyecto de comunicación turística microrregional que en conjunto se ha propuesto como destino integrado, conversando con la Productora El Buey Solo, evaluando opciones y condiciones. La idea es concretar una producción de comunicación con énfasis en atractivos de la zona más allá de jurisdicciones administrativas.

Se contó además con la presencia del presidente de la Red Federal de Municipios Turísticos con quien compartieron la posibilidad de realizar el Programa Educativo “Servicios Turísticos Seguros” que se llevará a cabo durante dos meses de manera online a través de dicha Red y la Universidad Blas Pascal. El “formarse y formar” sobre las nuevas prácticas de servicios se ha constituido como esencial para la próxima reactivación de la actividad.

En el encuentro virtual se compartieron también distintas experiencias del actual proceso en cada localidad, y “la cooperación como valor indeclinable siempre, y con más fortaleza durante esta crisis sanitaria-económica y turística”.

Se visitan comercios de Colón

Turismo acompaña a prestadores gastronómicos de la ciudad

El área municipal explica el protocolo elaborado por turismo de la nación junto a cámaras y asociaciones

El equipo de informantes turísticos de la secretaría de Turismo y Cultura de Colón, sigue trabajando en el asesoramiento a prestadores gastronómicos en la aplicación del protocolo Covid-19.

De la misma manera en que se acompañó en la reapertura a los locales comerciales y en el marco del Programa Destino Seguro y Saludable, el equipo comenzó a trabajar en esta primera instancia con los establecimientos gastronómicos en el acompañamiento y asistencia en la aplicación del protocolo elaborado por el Ministerio de Turismo y Deportes de la nación, en conjunto con cámaras y asociaciones afines.

Este protocolo ofrece diversas medidas y acciones específicas que tienen como objetivo resguardar la salud y bienestar de las personas. Cabe mencionar que los documentos disponibles en la página web oficial www.colonturismo.tur.ar para su consulta.

También el prestador turístico puede ingresar a la página y solicitar su turno de visita para realizar consultas sobre los distintos protocolos de seguridad sanitaria.