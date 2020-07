Gualeguaychú: El Centro de Defensa Comercial apoya el uso de tapabocas en lugares cerrados

El Centro de Defensa Comercial e Industrial de Gualeguaychú (CDCI) celebra el decreto municipal y decisión del COES/l sobre la obligatoriedad del uso de tapabocas en lugares cerrados con tránsito de personas.

Como lo ha promovido desde el inicio de la pandemia de Covid-19, el CDCI apoya plenamente la decisión municipal, plasmada a través del decreto 1790/2020, del uso de tapabocas en espacios cerrados como medida de prevención frente al Coronavirus.

Ante el número de casos que ha ido creciendo en las últimas semanas, tanto a nivel provincial como local, desde la entidad que representa al sector comercial e industrial se respalda la decisión tomada tras haber sido estudiada y recomendada por el Comité de Organización por la Emergencia Sanitaria de Gualeguaychú (COES).

Asimismo, se insta a la ciudadanía en general, principalmente al momento de realizar compras u obtener servicios, a extremar todas las medidas de prevención además del uso de tapabocas: mantener el distanciamiento físico de al menos 1,5 metros, usar alcohol en gel o sanitizante, toser y/o estornudar en el pliegue del codo (en lo posible hacer uso de pañuelos desechables), lavarse las manos luego de estar en contacto con cualquier elemento y, sobre todo, en caso de padecer algún síntoma (fiebre mayor a 37.5º, tos seca, falta de gusto u olfato, dolor de garganta) no salir.

Es de suma importancia descartar que respetando el protocolo de prevención, el comercio no contagia Covid-19.

En cuanto al uso del tapaboca, se recomienda:

– Siempre lavarse las manos antes y después de usarlo. Colocarlo usando los amarres o lazos, lo mismo para retirarlo, sin tocar el frente del elemento.

– Colocar y retirar el tapabocas dentro del hogar usándolo de manera que cubra, hacia arriba, hasta cerca del puente de la nariz, y hacia abajo, por debajo del mentón.

– Usar tratando de apretar los amarres para que quede pegado en la cara, sin dejar espacios libres.

– No utilizarse en menores de tres (3) años ni en personas con dificultad respiratoria por otras causas.

– No usarlo por debajo de la nariz, ni flojo, ni con espacios a los costados.

– No bajarlo y dejarlo en el cuello.

– Uso individual.