lunes, julio 20, 2020
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ERCOLINA RUIZ Q.E.P.D. (Previsora Uruguay)

ERCOLINA RUIZ Q.E.P.D. FALLECIO  EL 17 DE JULIO DE 2020, SUS FAMILIARES PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR SU FALLECIMIENTO Y SUS RESTOS FUERON INHUMADOS EN EL CEMENTERIO DE VILLA ELISA, EL 17 DE JULIO DE 2020, CASA DE DUELO IRUNGARAY 1731 VILLA ELISA, SERVICIO PREVISORA URUGUAY, BVAR ARAOZ Y ALMAFUERTE, TELEFONO 03442-440263, CONCEPCION DEL URUGUAY

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LAURA MARGARITA TENREYRO  Q.E.P.D.

LAURA MARGARITA TENREYRO  Q.E.P.D. FALLECIO EN CIUDAD EL 19 DE JULIO DE 2020,SUS FAMILIARES PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR SU FALLECIMIENTO Y SUS RESTOS FUERON INHUMADOS...
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SARGENTO AYUDANTE POLICIA DE ENTRE RIOS JESUS OSCAR GONZALEZ   Q.E.P.D

SARGENTO AYUDANTE POLICIA DE ENTRE RIOS - JESUS OSCAR GONZALEZ - Q.E.P.D Falleció en ciudad el día 19 de Julio de 2020.- Su Esposa: MARIELA MALDONADO.-Su...
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SARGENTO AYUDANTE POLICIA DE ENTRE RIOS JESUS OSCAR GONZALEZ   Q.E.P.D

SARGENTO AYUDANTE POLICIA DE ENTRE RIOS JESUS OSCAR GONZALEZ Q.E.P.D  Falleció en ciudad el día 19 de Julio de 2020.- Su Esposa: MARIELA MALDONADO.-Su hija. MILAGROS.-Sus...
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