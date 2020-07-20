ERCOLINA RUIZ Q.E.P.D. (Previsora Uruguay)

ERCOLINA RUIZ Q.E.P.D. FALLECIO EL 17 DE JULIO DE 2020, SUS FAMILIARES PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR SU FALLECIMIENTO Y SUS RESTOS FUERON INHUMADOS EN EL CEMENTERIO DE VILLA ELISA, EL 17 DE JULIO DE 2020, CASA DE DUELO IRUNGARAY 1731 VILLA ELISA, SERVICIO PREVISORA URUGUAY, BVAR ARAOZ Y ALMAFUERTE, TELEFONO 03442-440263, CONCEPCION DEL URUGUAY
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