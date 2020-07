Preocupa el clima relajado de la ciudad mientras avanza la pandemia

Ante el clima de evidente relajación que vive Concepción del Uruguay, con un nivel de actividad que tiene poco que ver con una cuarentena, las autoridades municipales anunciaron que reforzarán los controles para hacer cumplir las normativas vigentes, como así también la aplicación de «fuertes multas» a quienes transgredan las restricciones en vigencia.

La iniciativa surgió en la tarde de este lunes durante la reunión del Comité de Emergencia Sanitaria de la ciudad.

El pasado fin de semana se pudo observar un nivel de actividad propio de un día de absoluta normalidad, con grupos de gente paseando, muchos jóvenes en bicicleta y una innumerable cantidad de vehículos circulando, tanto en la ciudad, como en la periferia y por los caminos vecinales, una nueva modalidad de paseo adoptada ante la imposibilidad de llegar más lejos.

La prueba del intenso nivel de tránsito registrado en los últimos días fue la enorme cola que se llegó a formar en el ingreso a la ciudad en horas de la tarde del domingo, cuando el regreso coincidió en los dos únicos accesos habilitados en la ciudad.

Ante un panorama que no parece alentador de cara al aumento de los contagios que se registran en toda la provincia, y también en Concepción del Uruguay, la comuna resolvió «profundizar todas las medidas adoptadas hasta el momento para la prevención y resguardo de la salud de la comunidad y, asimismo, la implementación de nuevas reglamentaciones hasta el día miércoles 22 de julio, inclusive».

Las medidas establecidas

1) La actividad en ciudad, en todas sus modalidades, finalizará a las 23:00 horas, no permitiéndose alguna otra hasta las 08:00 horas del día siguiente.

2) Las reuniones familiares sólo serán permitidas los días sábados y domingos entre las 12:00 y las 23:00 horas (máximo 10 familiares).

3) Las actividades recreativas, aquellas desarrolladas al aire libre, se podrán efectuar solamente entre las 12:00 y las 18:00 horas.

4) Se aplicarán fuertes multas y sanciones a quienes no usen barbijo en la vía pública y a quienes realicen fiestas privadas o reuniones sociales no permitidas.

5) No está permitida la permanencia en los espacios públicos.

6) Se recuerda que se encuentra vigente la normativa que establece que aquellas personas provenientes de localidades con transmisión del virus por conglomerado o comunitario, deben efectuar estricta cuarentena por el término de catorce (14) días. Asimismo se exigirá la realización de hisopado a su cuenta y cargo, a los siete (7) días de haber ingresado a ciudad, a quienes provengan de localidades con circulación comunitaria del virus.

Por su parte, y al finalizar la reunión de trabajo de la que participaron el Intendente, Martín Oliva, el Juez Federal, Pablo Seró, la Fiscal Federal, Josefina Minatta, el Director del Hospital J. J. Urquiza, Pablo Lombardi, el Jefe de Gabinete, Yari Seyler, el Secretario de Gobierno, Juan Martín Garay y el Secretario de Salud, Miguel Toledo, concluyeron en que más allá de las fuertes multas y sanciones por el no cumplimiento de alguna de las medidas enunciadas, enfatizaron en la necesidad de contar con el compromiso ciudadano pero, por sobre todas las cosas, su responsabilidad individual ya que es la única manera de afrontar como comunidad esta situación.