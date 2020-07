Continúan investigando el robo de ganado vacuno en zona de Ceibas

El 30 de mayo, el productor ganadero Luis Fariña, de Ceibas, previo al hacer un conteo del rodeo -un total de 170 animales- notó que algo raro pasó, descubriendo que lamentablemente le faltaban 34 cabezas, entre ellos animales de todas las categorías, como novillitos, vacas e inclusive dos terneros.

Fue así que la Brigada de Abigeato, investigó el ilícito y al día siguiente, notificaron al damnificado de que habían encontrado 8 cabezas en Las Achiras, en un establecimiento ubicado frente a la localidad de Ceibas”.

El ganadero pudo corroborar que eran de su propiedad, aunque le habían cortado parte de la oreja para borrar cualquier señal de indentificación a simple vista, en una práctica que es común en el cuatrerismo.

En el lugar, se encontró con el Senador provincial de Islas Daniel Olano, quien reconoció que había comprado la hacienda «a un señor de apellido Ayala», aunque en ese momento no tenía la guía correspondiente, apareciendo la misma al día siguiente.

Fariña confirmó que los animales “habían sido nuevamente marcados. Tenían mi marca, las de Ayala y las de Olano”. Posteriormente, la brigada ingresó a un campo lindero a quien le había vendido la hacienda al senador, y encontraron 10 animales más con las mismas marcas.

Fariña mantuvo conversaciones con el fiscal Pablo Obaid de Villa Paranacito, autoridad judicial que, según Fariña, no consideraba que la causa ameritara detener a las personas involucradas, pese a las pruebas.

Fariña, luego de no tener las respuestas que esperaba, se dirigió a la fiscalía de Gualeguaychú, logrando finalmente que se librara una orden de allanamiento en la propiedad de los supuestos vendedores, lugar donde se hallaron más de 30 armas de fuego largas y cortas, munición de todo tipo, chalecos y demás elementos, en su mayoría sin documentación.

En esa oportunidad, Luis Fariña, señaló a colegas de Diario EL Día que «tengo temor de lo que me pueda llegar a pasar a mí, pero especialmente a mi familia. Tengo esposa y tres hijos que trabajan conmigo en el campo. Quien me puede asegurar que esta gente tome represalias, teniendo en cuenta la impunidad con la que se manejan”.

Amplió la denuncia

A finas de junio, junto a su abogado querellante, el doctor Ernesto Figún, que sostiene se estaría enfrente de una asociación Ilícita con participación de más de tres individuos y bien organizados. el productor realizó una ampliación de denuncia, en la causa que está siendo tramitada e investigada por el Fiscal Lisandro Beherán.