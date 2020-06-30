martes, junio 30, 2020
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STELLA MARIS CHAMORRO DE UNGEFUG (Marita) Q.E.P.D (Casa Cevey)

STELLA MARIS CHAMORRO DE UNGEFUG (Marita) Q.E.P.D

Falleció en ciudad el día 30 de Junio de 2020.-

Su esposo: LUCIO EDGARDO ORLANDO UNGEFUG.- Sus hijos: EDGARDO MATIAS, CAMILA, LUCIANO IVAN, NICOLAS Y RUTH.- Sus nietos: LAUTARO Y ALEJO.- Sus hermanos: TERESA, LORENZO, ELBA, JUAN CARLOS, HORACIO, JORGE, ROSITA, TERESA Y BICHO.- Sus sobrinos y demás familiares participan de su fallecimiento y sus restos serán cremados en el día de hoy a las 11,30  horas-.

(NO SE EFECTUO VELATORIO DE ACUERDO AL DECRETO 297/2020, DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA).- “ATENCION QUE AGRADECEN” – “ROGAMOS UNA ORACION POR SU ALMA” – CONCEPCION DEL URUGUAY, ENTRE RIOS 01 de JULIO DE 2020.- Casa de duelo: POSADAS 887.-

Servicio: PREVISION CASA CEVEY SRL – Ing. HENRY 596 – Teléfono 03442 427086 – Email: ceveyjose@yahoo.com.ar

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