STELLA MARIS CHAMORRO DE UNGEFUG (Marita) Q.E.P.D (Casa Cevey)

STELLA MARIS CHAMORRO DE UNGEFUG (Marita) Q.E.P.D
Falleció en ciudad el día 30 de Junio de 2020.-
Su esposo: LUCIO EDGARDO ORLANDO UNGEFUG.- Sus hijos: EDGARDO MATIAS, CAMILA, LUCIANO IVAN, NICOLAS Y RUTH.- Sus nietos: LAUTARO Y ALEJO.- Sus hermanos: TERESA, LORENZO, ELBA, JUAN CARLOS, HORACIO, JORGE, ROSITA, TERESA Y BICHO.- Sus sobrinos y demás familiares participan de su fallecimiento y sus restos serán cremados en el día de hoy a las 11,30 horas-.
(NO SE EFECTUO VELATORIO DE ACUERDO AL DECRETO 297/2020, DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA).- “ATENCION QUE AGRADECEN” – “ROGAMOS UNA ORACION POR SU ALMA” – CONCEPCION DEL URUGUAY, ENTRE RIOS 01 de JULIO DE 2020.- Casa de duelo: POSADAS 887.-
Servicio: PREVISION CASA CEVEY SRL – Ing. HENRY 596 – Teléfono 03442 427086 – Email: ceveyjose@yahoo.com.ar